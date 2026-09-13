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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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64
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1 хв

Одна у леопардовій сукні, інша – в міні: Періс і Нікі Гілтони влаштували ефектний сестринський вихід

Знамениті сестри потрапили до об’єктивів папараці у Нью-Йорку в контрастних вечірніх образах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Періс і Нікі Гілтони

Періс і Нікі Гілтони / © Getty Images

Періс Гілтон та її молодша сестра Нікі Гілтон Ротшильд потрапили під приціл папараці під час спільного виходу в Нью-Йорку. Для вечора сестри обрали гламурні вбрання, але кожна продемонструвала власний стиль.

Періс з’явилася у довгій сукні з леопардовим принтом, розшитій блискучими лелітками. Вбрання мало глибоке декольте, розшите стразами, з-під якого визирав чорний бюстгальтер, приталений силует і високий розріз збоку. На плечі знаменитість накинула чорне болеро з довгими рукавами.

Періс і Нікі Гілтони / © Getty Images

Періс і Нікі Гілтони / © Getty Images

Образ Періс доповнили чорні туфлі на шпильках, чорна сумка з леопардовим принтом зі стразів і широкий сріблястий чокер, щедро декорований стразами. Вона залишила пряме платинове волосся розпущеним, а від спалахів фотокамер ховалася за чорними окулярами форми «котяче око». У неї був французький манікюр і макіяж з глянцевим блиском на губах.

Нікі віддала перевагу сріблястій мінісукні, повністю вкритій камінням і стразами. Завдяки декору вбрання ефектно мерехтіло у світлі фотоспалахів. Зверху Гілтон одягла об’ємну чорну накидку з довгим пір’ям.

До сукні вона підібрала сяйні гостроносі слінгбеки, ланцюжок з підвіскою, діамантові сережки, каблучку і масивні чорні сонцезахисні окуляри. Її біляве волосся було укладене легкими хвилями.

Аутфіти сестер вдало контрастували між собою: Періс зробила ставку на сміливий анімалістичний принт, а Нікі — на сріблясте сяйво і гламурне пір’я.

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