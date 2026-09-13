Із коханою-красунею у вінтажній сукні Dior: папараці заскочили Бреда Пітта на тенісному матчі

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

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Голлівудський актор Бред Пітт разом зі своєю коханою Інес де Рамон відвідав фінал жіночого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу в Нью-Йорку.

Для спортивної події 62-річний Пітт обрав світло-блакитне поло і сині джинси. Лук він доповнив синьою бейсболкою, яку одягнув козирком назад, окулярами-авіаторами з тонованими лінзами, золотим годинником, браслетом і каблучкою.

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Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

33-річна Інес де Рамон, яка обіймає посаду віцепрезидентки ювелірного бренду Anita Ko, з’явилася на матчі у вінтажному вбранні Dior часів Джона Гальяно. Це було світле вбрання з тонкими бретельками і принтом, що нагадував газетні сторінки.

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Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Аутфіт Інес доповнили мініатюрні чорні окуляри, годинник і каблучки. Своє довге чорне волосся вона залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на нюдовій помаді.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Під час матчу закохані сиділи поруч, активно стежили за грою та разом аплодували спортсменкам. Пітт і де Рамон перебувають у стосунках від 2022 року та останнім часом дедалі частіше з’являються разом на публіці.

До речі, навколо пари нещодавно знову з’явилися чутки про таємне весілля. Приводом стала неоднозначна фраза Пітта в інтерв’ю, яку шанувальники сприйняли як можливий натяк на зміну їхнього статусу. Утім, ані актор, ані його кохана інформацію про одруження офіційно не підтверджували.

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