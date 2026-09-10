Українська Прем'єр-ліга: розклад і результати матчів шостого туру, таблиця

"Полісся" / © ФК Полісся

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Від 11 до 14 вересня відбудуться матчі шостого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Він розпочнеться у п'ятницю, 11 вересня: "Колос" позмагається з "Карпатами".

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У суботу, 12 вересня, "Кривбас" прийме "Харків", ЛНЗ протистоятиме "Оболоні", а "Верес" поміряється силами з "Кудрівкою".

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У неділю, 13 вересня, "Полісся" зустрінеться з "Лівим Берегом", а "Буковина" побореться із "Зорею".

Завершиться тур у понеділок, 14 вересня: "Динамо" прийматиме "Епіцентр", а "Шахтар" зіграє з "Чорноморцем".

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Епіцентр".

Розклад і результати матчів 6-го туру УПЛ

П'ятниця, 11 вересня

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13:00 "Колос" — "Карпати"

Субота, 12 вересня

13:00 "Кривбас" — "Харків"

13:00 ЛНЗ — "Оболонь"

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18:00 "Верес" — "Кудрівка"

Неділя, 13 вересня

15:30 "Полісся" — "Лівий Берег"

18:00 "Буковина" — "Зоря"

Понеділок, 14 вересня

15:30 "Динамо" — "Епіцентр"

18:00 "Шахтар" — "Чорноморець"

Таблиця УПЛ після 5-го туру

Таблиця УПЛ після 5-го туру / © УАФ

Усі матчі УПЛ транслюються в прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Карпатами" в УПЛ.

Також ми розповідали, що "Динамо" не зуміло обіграти ЛНЗ у матчі УПЛ.

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