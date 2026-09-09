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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
565
Час на прочитання
1 хв

Нива Вінниця — Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу 1/16 фіналу Кубка України

Дивіться пряму трансляцію поєдинку 1/16 фіналу Кубка України з футболу між вінницькою "Нивою" та київським "Динамо".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У четвер, 10 вересня, вінницька "Нива" та київське "Динамо" позмагаються в матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні НТБ "Нива" у Вінниці. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Для "Динамо" це буде перший матч у поточному розіграші Кубка України, тоді як "Нива" стартувала з 1/32 фіналу, де в серії пенальті пройшла львівський "Рух" — 2:2 (пен. 4:3).

Згідно з регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів.

До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу "Нива" Вінниця — "Динамо".

Наразі "Динамо" посідає шосте місце в УПЛ, маючи 7 очок після чотирьох зіграних матчів. У двох останніх поєдинках команда Ігоря Костюк не змогла перемогти — розгромно програла "Буковині" (0:3) та зіграла внічию проти ЛНЗ (0:0).

"Нива" перебуває на третій позиції у групі A турнірної таблиці Другої ліги, набравши 8 очок за п'ять матчів.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України стало київське "Динамо", яке у фіналі перемогло "Чернігів" (3:1).

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