ПСВ — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

"Шахтар" / © Associated Press

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У четвер, 10 вересня, донецький "Шахтар" на виїзді зустрінеться з нідерландським ПСВ у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Філіпс" у нідерландському місті Ейндговен. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

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"Шахтар" у статусі чемпіона України напряму потрапив до основної стадії Ліги чемпіонів. Крім ПСВ, суперниками "гірників" у боротьбі за вихід до плейоф найпрестижнішого єврокубка також стануть "Реал" Мадрид (Іспанія), "Інтер" (Італія), "Спортинг" (Португалія), "Фенербахче" (Туреччина), "Лейпциг" (Німеччина), АЕК Афіни (Греція) та "Слован" Братислава (Словаччина).

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Минулого сезону "Шахтар" виступав у Лізі конференцій, де зупинився в півфіналі, поступившись майбутньому переможцю турніру англійському "Крістал Пелас". Тоді як ПСВ не зумів подолати основний етап Ліги чемпіонів, посівши там 28-ме місце із 36 клубів.

У чемпіонаті України донеччани наразі посідають друге місце, маючи 12 очок після п'яти зіграних матчів. В останньому поєдинку підопічні Арди Турана здобули вольову перемогу над "Карпатами" (2:1).

ПСВ йде другим у чемпіонаті Нідерландів, набравши 13 очок за п'ять турів. В останньому матчі ейндговенці обіграли "Аякс" (3:1), за який дебютував український вінгер Віктор Циганков.

Дивіться передматчеву студію і коментування поєдинку ПСВ — "Шахтар" на Youtube-каналі FootballHub.

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До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу ПСВ — "Шахтар".

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