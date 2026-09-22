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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Легендарний ексфутболіст "Шахтаря" відмовився їхати на прощальний матч друга до Москви

Жадсон повідомив, що не вирушить до країни-терористки з поваги до українського народу та "Шахтаря".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Жадсон

Жадсон / © Associated Press

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної Бразилії Жадсон, якого у серпні заарештували на батьківщині, відмовився взяти участь у прощальному матчі ексфорварда ЦСКА Вагнера Лава у Москві.

У коментарі Tribuna.com 42-річний бразилець заперечив інформацію ЦСКА, який включив його до списку гравців на поєдинок у столиці РФ.

Жадсон повідомив, що не поїде до країни-терористки з поваги до українського народу та "Шахтаря".

"Я не поїду на матч, на який мене запросив мій друг Вагнер Лав. Розумію, що не повинен їхати з поваги до українського народу та до клубу, який я люблю, — "Шахтаря". Вагнер Лав — чудовий друг, але я розумію, що зараз ситуація набагато делікатніша", — сказав Жадсон.

Нагадаємо, Жадсон виступав за "Шахтар" від 2005 до 2012 року. Бразилець провів у складі донецького клубу 272 матчі, в яких забив 64 голи.

Разом з "гірниками" він виграв п'ять чемпіонств України, два Кубки України, два Суперкубки України, а також Кубок УЄФА.

Саме Жадсон став автором переможного голу в фіналі Кубка УЄФА-2008/09 проти німецького "Вердера". Також бразилець відзначився першим в історії м'ячем, забитим на "Донбас Арені".

Крім "Шахтаря", Жадсон також грав за "Атлетіко Паранаенсе", "Сан-Паулу", "Корінтіанс", "Аваї" та "Віторію".

Жадсон завершив кар'єру 2022 року. У його активі вісім матчів за національну збірну Бразилії та один гол.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" у більшості розгромив ЛНЗ та не відпустив "Полісся" на вершині турнірної таблиці УПЛ.

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