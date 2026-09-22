Перевірте "Резерв+": через ці зміни можна втратити відстрочку від мобілізації

Хто втратить відстрочку / © ТСН.ua

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Втратити право на відстрочку від мобілізації військовозобов’язані можуть у разі зміни життєвих обставин, на підставі яких її було надано. Оформлений статус не є безстроковим, тому після зникнення відповідних причин електронний запис про нього може просто зникнути із застосунку «Резерв+».

Про це розповів адвокат Олексій Мендрух.

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Хто може втратити право на відстрочку і чи законно це: пояснення адвоката

За словами юриста, система може перевіряти дані, на яких ґрунтується право на відстрочку, в автоматичному режимі. Якщо підтвердження більше немає, дані в застосунку оновлюються не на користь військовозобов’язаного.

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Втратити право на відстрочку можуть багатодітні батьки. Для них важливо не лише мати трьох або більше дітей віком до 18 років, а й належно виконувати обов’язок щодо їхнього утримання. До прикладу, аби не було заборгованості зі сплати аліментів, яка перевищує суму платежів за три місяці.

Втратити право на відстрочку також можуть багатодітні батьки, коли їхній найстаршій дитині виповнилося 18 років. Адвокат окремо зауважує, що вступ чи навчання такої дитини у закладі вищої освіти не продовжує батькові відстрочку.

Не менш пильними мають бути й особи з інвалідністю, яку встановлюють на певний термін. Якщо термін медичного висновку сплив, а повторний огляд чи продовження статусу не оформлено вчасно, право на відстрочку припиняється. Необхідно перевірити не лише кінцеву дату самої відстрочки, а й чинність базових документів, що її гарантують.

Зміни стосуються і студентів. Відстрочка надається лише тим, хто навчається за денною або дуальною формою та здобуває рівень освіти, вищий за вже наявний.

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Так, перехід на іншу форму навчання або зміна освітніх обставин позбавляють права на пільгу. Факт продовження навчання не гарантує автоматичного збереження підстави для відстрочки.

Крім того, серед обставин, за якими необхідно постійно стежити, адвокат назвав завершення або зміну підстав для догляду.

Відстрочка від мобілізації: останні новини

Нагадаємо, через пікові навантаження, планові технічні роботи, нестабільний зв’язок чи розряджений акумулятор у застосунку «Резерв+» можуть виникати збої, через які не відображаються відомості про військовий облік, відстрочку чи бронювання.

У разі виникнення такої проблеми під час перевірки документів представникам ТЦК або поліції слід спокійно повідомити про технічну несправність та спробувати відновити роботу сервісу: перевірити Інтернет, перезапустити застосунок або смартфон.

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Утім, аби уникнути неприємних ситуацій та суперечок на блокпостах, військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років радять заздалегідь подбати про паперові аналоги. Оскільки електронні та паперові військово-облікові документи мають однакову юридичну чинність, найкращим рішенням буде заздалегідь роздрукувати PDF-версію документа з «Резерв+» чи «Дії» та пред’являти її разом із паспортом.

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