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За його словами, оптимістичний план передбачав накопичення 14,6 млрд кубометрів газу, однак фактичні запаси вже досягли 15 млрд кубометрів.

«Насправді, навіть з газу в нас вже такі запаси, ми планували оптимістичний сценарій 14,6 мільярдів кубометрів накопичити, зараз накопичено 15 мільярдів героїчною роботою „Нафтогазу“ і видобувних компаній. Реально ми вже більше, ніж в плані», — зазначив Харченко.

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На цьому тлі, за його словами, вже виникла дискусія про можливість продажу частини ресурсу на європейський ринок.

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«І пішла вже дискусія навіть, чи може трохи газу в Європу експортувати, бо там складна ситуація, високі ціни», — сказав експерт.

Олександр Харченко наголосив, що накопиченого ресурсу наразі достатньо не лише на найближчий опалювальний сезон.

«Вже реально на найближчий час, на опалювальний сезон і навіть на після опалювального сезону, ми з резервом вже. Це позитив», — заявив він.

Водночас Харченко застеріг, що ключовим ризиком для енергосистеми залишаються нові російські атаки на інфраструктуру.

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Раніше експерт газового напряму аналітичної компанії ExPro Михайло Свищо говорив про надлишок газу в комерційному сегменті ринку через різке скорочення споживання промисловістю.

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