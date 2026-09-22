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Запаси газу перевищили план, тому можна обговорювати експорт до Європи — Харченко
Україна накопичила газу більше, ніж планувала до опалювального сезону, тому на ринку вже можна обговорювати контрольований продаж частини ресурсу до Європи, де ціни залишаються високими. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
За його словами, оптимістичний план передбачав накопичення 14,6 млрд кубометрів газу, однак фактичні запаси вже досягли 15 млрд кубометрів.
«Насправді, навіть з газу в нас вже такі запаси, ми планували оптимістичний сценарій 14,6 мільярдів кубометрів накопичити, зараз накопичено 15 мільярдів героїчною роботою „Нафтогазу“ і видобувних компаній. Реально ми вже більше, ніж в плані», — зазначив Харченко.
На цьому тлі, за його словами, вже виникла дискусія про можливість продажу частини ресурсу на європейський ринок.
«І пішла вже дискусія навіть, чи може трохи газу в Європу експортувати, бо там складна ситуація, високі ціни», — сказав експерт.
Олександр Харченко наголосив, що накопиченого ресурсу наразі достатньо не лише на найближчий опалювальний сезон.
«Вже реально на найближчий час, на опалювальний сезон і навіть на після опалювального сезону, ми з резервом вже. Це позитив», — заявив він.
Водночас Харченко застеріг, що ключовим ризиком для енергосистеми залишаються нові російські атаки на інфраструктуру.
Раніше експерт газового напряму аналітичної компанії ExPro Михайло Свищо говорив про надлишок газу в комерційному сегменті ринку через різке скорочення споживання промисловістю.