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Відрядження до Парижа чи рейс на Дубай? : Кравченко перетнув кордон на VIP-таксі — УП
За даними ЗМІ, ексгенпрокурор Кравченко виїхав за кордон на VIP-таксі.
Службові автомобілі Офісу генпрокурора не використовувалися для виїзду ексгенпрокурора Руслана Кравченка за кордон. Для цього він використав таксі преміум класу.
Про це повідомили журналіст «Української правди» Михайло Ткач з посиланням на джерела в правоохоронних органах, а також начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська-Ковбасюк у коментарі «Цензор.НЕТ».
«Кравченко, попри те, що те відрядження, яке він сам підписував до Парижа, і там було вказано, що на службовому авто (здійснюється поїздка — ред.), перетнув кордон безпосередньо на преміум таксі. Це преміальний сервіс перевезень», — каже Михайло Ткач.
За його даними, Кравченко скористався таксі марки Mercedes-Benz V-класу. На авто здійснюють преміальні міжнародні пасажирські перевезення під замовлення.
За кермом був водій 1990 року народження. Він зареєстрований як ФОП у сфері перевезень.
Ткач наразі не знає, куди поїхав ексгенпрокурор після перетину кордону. За даними журналіста, Кравченко нібито обирав між Австрією, Віднем і Дубаєм (ОАЕ).
Представниця Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк своєю чергою запевнила, що службові автомобілі ОГУ не використовувалися для виїзду Руслана Кравченка за кордон у ніч на 14 вересня. Проте, на якому авто Кравченко покидав країну, вона не знає.
Конфлікт між Офісом генпрокурора та НАБУ: останні новини
Нагадаємо, між НАБУ, САП та Офісом генерального прокурора виник конфлікт через справу «Карфаген». Антикорупційні органи розслідують можливі злочини посадовців ОГП.
4–5 вересня НАБУ та САП провели слідчі дії у службових приміщеннях, якими користувалися працівники ОГП.
Своєю чергою генпрокурор Руслан Кравченко заперечував свою причетність до отримання або легалізації коштів від незаконних колцентрів.
Зрештою, 7 вересня Кравченко заявив, що подав заяву про відставку з посади. Він назвав це політичним рішенням і попросив Верховну Раду прийняти його звільнення.
Проте як виявилося, генпрокурор продовжив залишатися на посаді. Через тиждень він підписав підозру керівникові НАБУ Семену Кривоносу, звинувативши його в підробленні документів та інших порушеннях.
Журналіст Михайло Ткач повідомляв, що 14 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко вночі перетнув державний кордон через пункт пропуску «Шегині» та виїхав з України.
Згодом сам Кравченко відреагував на інформацію і підтвердив, що зараз перебуває за кордоном. Він запевнив, що їде у відрядження.
Уже наступного дня Верховна Рада проголосувала за його звільнення.
Колишній генпрокурор Руслан Кравченко так і не з’явився на роботі в Офісі генерального прокурора після закінчення закордонного відрядження 18 вересня.