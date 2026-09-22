Руслан Кравченко / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

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Службові автомобілі Офісу генпрокурора не використовувалися для виїзду ексгенпрокурора Руслана Кравченка за кордон. Для цього він використав таксі преміум класу.

Про це повідомили журналіст «Української правди» Михайло Ткач з посиланням на джерела в правоохоронних органах, а також начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська-Ковбасюк у коментарі «Цензор.НЕТ».

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«Кравченко, попри те, що те відрядження, яке він сам підписував до Парижа, і там було вказано, що на службовому авто (здійснюється поїздка — ред.), перетнув кордон безпосередньо на преміум таксі. Це преміальний сервіс перевезень», — каже Михайло Ткач.

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За його даними, Кравченко скористався таксі марки Mercedes-Benz V-класу. На авто здійснюють преміальні міжнародні пасажирські перевезення під замовлення.

За кермом був водій 1990 року народження. Він зареєстрований як ФОП у сфері перевезень.

Ткач наразі не знає, куди поїхав ексгенпрокурор після перетину кордону. За даними журналіста, Кравченко нібито обирав між Австрією, Віднем і Дубаєм (ОАЕ).

Представниця Офісу генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк своєю чергою запевнила, що службові автомобілі ОГУ не використовувалися для виїзду Руслана Кравченка за кордон у ніч на 14 вересня. Проте, на якому авто Кравченко покидав країну, вона не знає.

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Конфлікт між Офісом генпрокурора та НАБУ: останні новини

Нагадаємо, між НАБУ, САП та Офісом генерального прокурора виник конфлікт через справу «Карфаген». Антикорупційні органи розслідують можливі злочини посадовців ОГП.

4–5 вересня НАБУ та САП провели слідчі дії у службових приміщеннях, якими користувалися працівники ОГП.

Своєю чергою генпрокурор Руслан Кравченко заперечував свою причетність до отримання або легалізації коштів від незаконних колцентрів.

Зрештою, 7 вересня Кравченко заявив, що подав заяву про відставку з посади. Він назвав це політичним рішенням і попросив Верховну Раду прийняти його звільнення.

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Проте як виявилося, генпрокурор продовжив залишатися на посаді. Через тиждень він підписав підозру керівникові НАБУ Семену Кривоносу, звинувативши його в підробленні документів та інших порушеннях.

Журналіст Михайло Ткач повідомляв, що 14 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко вночі перетнув державний кордон через пункт пропуску «Шегині» та виїхав з України.

Згодом сам Кравченко відреагував на інформацію і підтвердив, що зараз перебуває за кордоном. Він запевнив, що їде у відрядження.

Уже наступного дня Верховна Рада проголосувала за його звільнення.

Колишній генпрокурор Руслан Кравченко так і не з’явився на роботі в Офісі генерального прокурора після закінчення закордонного відрядження 18 вересня.

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