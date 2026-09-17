Чи повернеться Кравченко до України: у Зеленського зробили прогноз щодо ексгенпрокурора

Руслан Кравченко / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

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Радник Офісу президента України Михайло Подоляк висловив переконання, що колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, який після резонансного розслідування справи «Карфаген» антикорупційними органами виїхав за кордон, не повернеться до України. За його прогнозом, надалі Кравченко може намагатися представляти ситуацію як політичне переслідування.

Про це Подоляк сказав в коментарі «24 Каналу».

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Коментуючи ситуацію навколо Кравченка, Подоляк заявив, що його від’їзд негативно впливає на репутацію держави.

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«Це точно антирепутаційно і для держави, і для Генеральної прокуратури, і особисто для Кравченка. Президент в цьому був абсолютно конкретний. Ця людина мала бути максимально швидко звільнена», — сказав радник ОП.

Він наголосив, що не вважає ситуацію політичною розправою над Кравченком. За словами Подоляка, нині антикорупційні органи мають претензії до підлеглих колишнього генпрокурора, а сам Кравченко поки не має статусу підозрюваного у відповідному провадженні.

«Тобто тут немає ніяких політичних посилань. Є підозри обґрунтовані. Поки що в межах цих підозр він не фігурує, але я думаю, що, може, буде фігурувати», — зазначив він.

Подоляк вважає, що Кравченко мав би надати необхідні пояснення у зв’язку з розслідуваннями щодо представників Офісу генерального прокурора.

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«Він мав би надати все необхідне, щоб або довести щось, або спростувати, належним чином відреагувати на те, що відбувається», — заявив радник ОП.

Чи повернеться Кравченко до України?

Подоляк також висловив прогноз щодо подальших дій колишнього генпрокурора. На його думку, Кравченко може залишитися за межами України та намагатися пояснювати свій конфлікт із державними органами політичним переслідуванням.

«Беручи все це до відома, я думаю, що він все ж таки залишиться на постійному проживанні за кордоном і буде доводити, що його тут нібито політично переслідували», — сказав радник Офісу президента.

Європейські партнери пропонують реформу

Окремо радник ОП торкнувся питання реформування прокуратури. За його словами, європейські партнери України порушують питання реформи Офісу генерального прокурора та проведення прозорого конкурсу на посаду керівника відомства.

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«Є переговорний процес з європейськими колегами щодо нашого європейського інтегративного шляху. Там є певні умови, які стосуються і правоохоронних органів, і антикорупційних, і органів типу Генпрокуратури чи прокуратури як вертикалі», — пояснив Подоляк.

За його словами, відповідні законодавчі зміни має ухвалювати Верховна Рада, оскільки президент не може одноосібно змінювати встановлений законом порядок призначення керівника прокуратури.

«Я думаю, що депутати мають голосувати. Президент не може змінювати законодавче поле. Це прерогатива депутатів», — наголосив він.

Подоляк зазначив, що президент у межах чинного законодавства може здійснювати кадрові кроки щодо генпрокурора, зокрема вносити подання про звільнення та призначати виконувача обов’язків у передбаченому законом порядку.

Водночас остаточні зміни до процедури призначення нового генерального прокурора, за його словами, залежать від законодавчих рішень парламенту.

Нагадаємо, ситуація навколо генерального прокурора Руслана Кравченка загострилася після того, як він виїхав за межі України та публічно заявив про претензії до керівництва НАБУ і САП.

Кравченко заперечує свою причетність до справи про шахрайські кол-центри, яку розслідують антикорупційні органи.

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