Представник Гайден Панеттьєрі на тлі чуток про причину її смерті зробив офіційну заяву

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Представник американської акторки Гайден Панеттьєрі на тлі чуток про причини її смерті зробив офіційну заяву.

Зірка Голлівуду померла 16 серпня. Артистки не стало у віці 36 років. Вона менше тижня не дожила до свого 37-річчя. При цьому причину смерті Гайден Панеттьєрі досі не розкрили, тож довкола її справи з’являється чимало пліток.

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Представник акторки, аби уникнути подальших спекуляцій, виступив з офіційною заявою, передає People. У заяві наголошується, що поліція досі розслідує причини смерті Гайден Панеттьєрі, при цьому результатів токсикологічної експертизи, яка б дала відповіді на запитання, досі немає. Представник зірки Голлівуду зазначив, що всі припущення у ЗМІ наразі є неперевіреними та суперечливими. Також він наголосив, що причина смерті акторки обов’язково стане відомою, однак на це потрібен час. А поки ж слідство триває.

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Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

«Смерть Гайден залишається під слідством до отримання результатів токсикології, попри повідомлення деяких ЗМІ, які стверджують протилежне. Нещодавні повідомлення, що надаються неназваними джерелами, є неперевіреними чутками та пов’язані з суперечливою інформацією, яка продовжує поширюватися. Хоча ми всі прагнемо знайти завершення та краще зрозуміти обставини її смерті, ми повинні залишатися терплячими та дозволити процесу розслідування розгортатися. Відповіді, яких ми всі шукаємо, прийдуть», — йдеться в заяві.

Зазначимо, Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років. Бездиханне тіло акторки виявили в її апартаментах у Грінвіллі. Відомо, що того фатального ранку на службу 911 надійшов виклик, де чоловік просив надати допомогу жінці, яка знепритомніла та не реагує на зовнішні подразники. Як з’ясувалось, телефонував бойфренд акторки Браян Гікерсон. Чоловік також давав Гайден препарат наркан, який допомагає усунути наслідки передозування опіоїдами.

Днями у ЗМІ поширилась інформація про ймовірну причину смерті акторки. У статтях із посиланням на джерела в правоохоронних органах йшлося, що Гайден Панеттьєрі прийняла рецептурні ліки оксикодон. Однак пігулки, які акторка, як припускається, придбала у дилера, нібито містили в собі фентаніл, який є потужним синтетичним опіоїдним анальгетиком. За повідомленнями ЗМІ, це нібито й стало причиною смерті артистки.

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