Щось величезне вдарилося об Місяць: на ньому виник кратер, більший за Колізей

На Місяці виявили величезний кратер / © NASA

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Апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, який у космосі досліджує Місяць вже 17 років і картографує його поверхню з безпрецедентною точністю, зафіксував найбільший свіжий ударний кратер за всю історію своїх спостережень. Новий кратер є більшим, ніж Колізей.

Про це пише IFL Science.

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На Місяці виявили рекордний 200-метровий кратер, більший за Колізей

Оскільки на супутнику Землі немає вітрів чи рідкої води, його ландшафт змінюється під впливом космічних подій, зокрема від зіткнень із зовнішніми об’єктами.

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Новий кратер виник на східній частині Місяця в період між 11 квітня та 22 травня 2024 року. За даними NASA, руйнування спричинило падіння космічного тіла розміром із 3–6-поверховий будинок.

Ширина кратера становить близько 222 метрів, а глибина — 43 метри. Римський Колізей, що має 189 метрів у найширшій осі та 48 метрів у висоту, цілком комфортно розмістився б у цій місячній западині.

Об’єкту офіційно присвоїли назву Мак-Ґетчін на честь видатного вченого-місяцезнавця Тома Мак-Ґетчіна. До цього найбільший виявлений кратер на Місяці мав діаметр лише 70 метрів.

Ця знахідка стала справжньою сенсацією. Відповідно до моделей на основі функції утворення кратерів Нойкума, кратери такого розміру виникають лише раз на 132 роки. Об’єкт, що впав на поверхню, був астероїдом або кометою, і Землі пощастило уникнути цього удару.

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Першим новий кратер помітив фахівець з обробки зображень із компанії Intuitive Machines Роберт Вагнер, який працює з даними системи камер LROC. Знімки з близької відстані відразу показали величезну кількість місячного ґрунту, зміщеного внаслідок зіткнення.

Утім, своє відкриття Вагнер зробив не під час детального огляду, а завдяки помітним змінам на загальних знімках.

«Це був, безумовно, найвиразніший візерунок від уламків після удару, який я коли-небудь бачив на таких знімках. Я просто зупинився, відклав усе інше й почав з’ясовувати, що це за пляма», — пояснив науковець.

Відкриття кратера Мак-Ґетчін підштовхнуло науковців до додаткових досліджень. Друга наукова робота виявила факт, який було неможливо установити лише за фото: під час 14-денної місячної ночі довколишня територія виявляється на кілька градусів холоднішою за середній показник.

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За допомогою тепловізійного інструменту LRO вчені з’ясували, що ділянка радіусом 6,4 кілометра навколо кратера вночі є на 16 °F (приблизно 8,9 °C) холоднішою за навколишню поверхню. Дослідники пояснюють це тим, що удар «розпушив» місячний ґрунт.

Ця холодна зона значно перевищує розміри самого кратера, що викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки майбутніх пересувань поверхнею Місяця. Наявність ділянок із менш щільним ґрунтом через зіткнення є критично важливою інформацією для планування тривалого повернення людини на супутник Землі.

Космос: останні новини

Нагадаємо, якби Сонце раптово зникло, Земля поринула б у темряву не одразу, а через 8 хвилин 19 секунд. Саме стільки часу потрібно світлу, яке рухається у вакуумі зі швидкістю майже 300 тисяч км/с, щоб подолати середню відстань від Сонця до нашої планети в 149,6 млн км. Коли фінальні фотони досягнуть Землі, денне світло зникне, проте планета не стане повністю чорною через зорі, штучне освітлення та затримане відбите світло.

Ученими також наведено мисленнєвий експеримент: якби звук міг поширюватися космосом крізь повітря за температури 20 °C (зі швидкістю 343 м/с), останній гуркіт зниклого світила лунав би на Землі ще майже 14 років.

Попри те, що звук не здатний перетинати вакуум, Сонце справді «звучить» завдяки конвекції та хвилям тиску всередині нього. Науковці вимірюють ці внутрішні коливання за допомогою доплерівських зсувів і змін яскравості в сонячному світлі, після чого перетворюють дані на чутні для людини частоти.

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