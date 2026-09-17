Росіяни водитимуть екскурсії для туристів по місцях боїв на кордоні з Україною

Росіян хочуть водити на місця боїв / © iStock

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У Курській області Росії планують розробити туристичні маршрути, які проходитимуть місцями бойових дій та розташування російських військових.

Про це заявив губернатор регіону Олександр Хінштейн, пише The Moscow Times.

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За його словами, місцева влада спільно з військовими вже опрацьовує, які оборонні об’єкти та підземні споруди можна буде використати для майбутніх туристичних маршрутів і музейних просторів.

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«Події, через які ми трагічно пройшли, теж дуже важлива складова теми патріотичного туризму. Ми вже зараз із колегами зі Збройних сил думаємо над тим, які з підземних споруд, з об’єктів оборони ми будемо залучати до майбутніх туристичних маршрутів, де ми створюватимемо музейні простори», — сказав Хінштейн.

Туристам хочуть показувати командні пункти

Серед об’єктів, які можуть увійти до таких маршрутів, губернатор назвав місця, де перебували військові з Північної Кореї.

Хінштейн заявив, що туристам, зокрема, пропонуватимуть відвідувати підземні командні пункти, звідки здійснювалося управління військами.

«Я впевнений, що приїхати й подивитися підземні командні пункти, звідки здійснювалося управління військами, або командний пункт, де перебували наші бойові друзі з Народної Освободительной Армії Кореї, — це буде дуже й дуже цікаво», — сказав губернатор.

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Він додав, що робота над створенням таких маршрутів уже триває, не чекаючи завершення війни, яку російська влада називає «спеціальною військовою операцією».

Що відбувалося в Курській області

За даними Слідчого комітету РФ, унаслідок бойових дій у Курській області у 2024–2025 роках загинули 640 мирних жителів, а збитки перевищили 0,5 трлн рублів.

За повідомленнями оперативного штабу регіону, Курська область продовжує зазнавати атак практично щодня.

Частина області майже дев’ять місяців перебувала під контролем українських військових.

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У РФ уже розвивають «військовий туризм»

Ідея створення туристичних маршрутів місцями бойових дій не є новою для російської влади. Наприкінці 2025 року про запуск так званого «військового туризму» заявляли в окупованій частині Донецької області.

Там планували організовувати маршрути до «місць бойової слави», пов’язаних із війною на Донбасі від 2014 року та повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

2026 року на розвиток туристичної галузі в окупованій Росією частині Донецької області планували спрямувати понад 1 млрд рублів.

Нагадаємо, Москва подає майбутні вибори до Держдуми як загальнонаціональний референдум щодо підтримки війни проти України, щоб створити підґрунтя для нових довгострокових жертв і можливої мобілізації.

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