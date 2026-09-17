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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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138
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2 хв

Росія вдарила ракетою між садочком і житловим будинком у Києві: що відомо про постраждалих

Уже 18 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Серед поранених — двоє дітей 10 і 12 років. У лікарнях перебувають 9 травмованих, повідомляють у мерії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Лоскун Олена Лоскун
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Ракетний удар по Києву

Ракетний удар по Києву

По Києву випустили щонайменше 10 балістичних і гіперзвукових ракет. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі пошкоджено офісну будівлю та кілька житлових будинків. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС.

У Святошинському районі відомо про влучання в нежитлову будівлю, у Солом’янському зруйновано складську будівлу. Екстрені служби працюють на місцях «прильотів». Після ворожої атаки в деяких районах столиці понижений тиск подавання води. Наразі фахівці зʼясовують причину.

На місці одного з «прильотів» у Дніпровському районі столиці впродовж ранку працювала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Ракетний удар по Києву

Ракетний удар по Києву

«Наразі я перебуваю біля приватного навчального закладу. Це і дитячий садок, і школа на понад 300 дітей. Тут вибиті всі вікна, а також потрощені меблі. На деяких стінах пішли тріщини. Але от що цікаво зазначити — і діти, і батьки, і викладачі не залишили навчальний заклад, а прийшли сюди для того, щоб допомогти прибирати будівельне сміття. Тут є і дорослі, і малі. Директор каже, попри те, що навчальний заклад так понівечено, він невдовзі відновить свою роботу», — розповіла кореспондентка.

Ракетний удар по Києву

Ракетний удар по Києву

«Найбільше постраждали вікна в усіх трьох корпусах. Перегородки і двері повилітали, меблі розтрощило. Будемо відновлювати поетапно. Плануємо найближчим часом, тому що бачите, скільки збирається нашої родини», — каже директор ліцею.

«Приліт» був між навчальним закладом і житловим будинком. Тут величезна вирва, куди впало російське залізяччя.

Ракетний удар по Києву

Ракетний удар по Києву

Люди у своїх понівечених квартирах намагаються врятувати вцілілі речі. Також постраждали автівки. Місцеві кажуть, що почули свист і одразу вибух, тому не встигли сховатися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЩОЙНО! Кого призначили НА МІСЦЕ КРАВЧЕНКА?! Київ під АТАКОЮ! | ТСН 10:00 17 ВЕРЕСНЯ

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