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Росія вдарила ракетою між садочком і житловим будинком у Києві: що відомо про постраждалих
Уже 18 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. Серед поранених — двоє дітей 10 і 12 років. У лікарнях перебувають 9 травмованих, повідомляють у мерії.
По Києву випустили щонайменше 10 балістичних і гіперзвукових ракет. За попередньою інформацією, у Дніпровському районі пошкоджено офісну будівлю та кілька житлових будинків. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС.
У Святошинському районі відомо про влучання в нежитлову будівлю, у Солом’янському зруйновано складську будівлу. Екстрені служби працюють на місцях «прильотів». Після ворожої атаки в деяких районах столиці понижений тиск подавання води. Наразі фахівці зʼясовують причину.
На місці одного з «прильотів» у Дніпровському районі столиці впродовж ранку працювала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.
«Наразі я перебуваю біля приватного навчального закладу. Це і дитячий садок, і школа на понад 300 дітей. Тут вибиті всі вікна, а також потрощені меблі. На деяких стінах пішли тріщини. Але от що цікаво зазначити — і діти, і батьки, і викладачі не залишили навчальний заклад, а прийшли сюди для того, щоб допомогти прибирати будівельне сміття. Тут є і дорослі, і малі. Директор каже, попри те, що навчальний заклад так понівечено, він невдовзі відновить свою роботу», — розповіла кореспондентка.
«Найбільше постраждали вікна в усіх трьох корпусах. Перегородки і двері повилітали, меблі розтрощило. Будемо відновлювати поетапно. Плануємо найближчим часом, тому що бачите, скільки збирається нашої родини», — каже директор ліцею.
«Приліт» був між навчальним закладом і житловим будинком. Тут величезна вирва, куди впало російське залізяччя.
Люди у своїх понівечених квартирах намагаються врятувати вцілілі речі. Також постраждали автівки. Місцеві кажуть, що почули свист і одразу вибух, тому не встигли сховатися.
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