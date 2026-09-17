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В Одесі після нічного удару пошкоджена багатоповерхівка: є постраждалі
Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, також є постраждалі, серед яких маленька дитина.
У ніч проти 17 вересня російські війська завдали удару по Одесі.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, ворожий удар спричинив пошкодження багатоповерхового житлового будинку в Одесі.
Крім того, внаслідок атаки постраждали троє людей. Серед них — трирічна дитина.
Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.
Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 17 вересня пролунала серія вибухів під час російської атаки балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що у ніч проти 13 вересня російські війська завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.