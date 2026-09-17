В Одесі після нічного удару пошкоджена багатоповерхівка: є постраждалі

Наслідки атаки на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

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У ніч проти 17 вересня російські війська завдали удару по Одесі.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, ворожий удар спричинив пошкодження багатоповерхового житлового будинку в Одесі.

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Крім того, внаслідок атаки постраждали троє людей. Серед них — трирічна дитина.

Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 17 вересня пролунала серія вибухів під час російської атаки балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 13 вересня російські війська завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

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