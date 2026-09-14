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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по дорозі у Павлограді: є загиблий та поранені

Через обстріл Павлограда загинула людина, ще 5 — зазнали поранень.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму

Російські війська продовжують тероризувати Павлоград Дніпропетровської області. Вдень окупанти завдали удару просто по дорозі в місті.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Унаслідок атаки загинула одна людина, ще п’ятеро людей отримали поранення.

«Щирі співчуття родині загиблого. Усім постраждалим — якнайшвидшого одужання», — зазначається у повідомленні.

Наразі від околиць Павлограда до лінії фронту по прямій — близько 80 кілометрів.

Мешканців міста закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та максимально дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, Росія вдень 10 вересня атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинули п’ятеро людей, ще щонайменше 67 дістали поранення, серед них восьмеро дітей. Через атаку спалахнули автомобілі, торговельні павільйони та магазини. Близько 90% пошкоджених будівель — комерційні об’єкти. Під час ліквідації наслідків також постраждали двоє рятувальників ДСНС.

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