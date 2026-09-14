Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

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Україну в ніч проти 14 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

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«Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину», — йдеться у повідомленні.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому після атаки РФ загорівся ринок.

Ми раніше інформували, що Росія вдарила безпілотником по торговельно-розважальному центру в Сумах, в результаті чого будівля зазнала руйнувань, там спалахнула пожежа.

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