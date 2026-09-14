Росія може відкрити новий фронт узимку: командир «Азову» назвав області, яким загрожує небезпека

Війна в Україні / © Associated Press

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На початку зими Росія може використати свої резерви для спроби створити «буферну зону» у Сумській та Чернігівській областях, а також продовжити удари по Києву.

Про це заявив командир 1-го корпусу НГУ Азов Денис Прокопенко під час щорічної зустрічі YES, передає Новини.LIVE.

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За його словами, Росія може використати мобілізаційний резерв для стримування українських сил і недопущення перегрупування резервів на північному напрямку.

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«Частину мобілізованого резерву, який буде сформовано на початок зими, противник може запросто задіяти з метою сковування наших зусиль і не давати нам перегруповувати якісь резерви на північних кордонах нашої держави. З метою створення „буферної зони“ в Сумській і Чернігівській областях і продовження терору нашої столиці», — пояснив Прокопенко.

Він зазначив, що у вересні очікується кульмінація літньої наступальної кампанії російської армії, оскільки противнику необхідно продемонструвати бодай якийсь результат.

«І вже на жовтень буде зміна тактики. Ми пов’язуємо це з тим, що будуть різкі зміни в погодних умовах, розпочнуться сильні дощі, тумани та буде скорочення світлового дня. Противник буде вимушений з тактики малих піших груп пересідати на важку броньовану техніки і намагатися робити механізовані прориви у глибину», — зазначив Прокопенко.

Командир додав, що російські війська застосовували подібну тактику і минулого сезону. Однак вона не принесла успіху, оскільки всі ворожі колони виявляли та знищували ще на етапі висування.

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Раніше повідомлялося, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що російська тактика м’ясних штурмів, яка передбачає використання переваги в кількості піхоти, більше не приносить очікуваних результатів.

Ми раніше інформували, що командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що 300 тисяч мобілізованих не врятують Росію.

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