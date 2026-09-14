«Його час вичерпується»: сенатор США пояснив, чому Путін тягне війну до зими

Путін / © Associated Press

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Диктатор Путін не зацікавлений у припиненні бойових дій до настання зими, оскільки може розраховувати використати холодний сезон для посилення тиску на Україну та отримання додаткових важелів впливу.

Про це сенатор Том Тілліс заявив на брифінгу для журналістів у Києві, інформує РБК-Україна.

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За словами сенатора, Путін не має жодного інтересу зменшувати інтенсивність бойових дій перед зимою. На переконання Тілліса, якби диктатор був «інтелектуально чесним із самим собою», то визнав би складність власного становища.

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«Його час вичерпується. Його економіка страждає. Він збирається пройти через вибори. Йому доведеться розглянути примусову мобілізацію після того, як він виплачує тисячі доларів, аби заохотити людей іти добровольцями, та забирає в’язнів і відправляє їх на поле бою», — зазначив Тілліс.

Усе це, за словами сенатора, свідчить про дії «відчайдушного деспота». Тілліс наголосив, що цієї зими партнери повинні докласти максимум зусиль для підтримки України, оскільки саме на холодний період Путін робить ставку, розраховуючи отримати додаткові важелі впливу.

Тілліс нагадав, що від зими 2022 року жодного разу не спостерігав серйозної зацікавленості Путіна у припиненні бойових дій напередодні холодів.

«Цілком очевидно, що в них є план знищення інфраструктури. Цілком очевидно, що вони хотіли б залишити широкі верстви населення без гарячої води та тепла. Це просто його звична тактика», — сказав сенатор.

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Він також висловив сумнів щодо щирості Кремля у питанні переговорів. Тілліс згадав зустріч Трампа та Путіна на Алясці, зазначивши, що невдовзі після неї Росія, за його словами, лише посилила ворожі дії.

Сенатор переконаний, що наразі Путін не перебуває у сильнішій позиції. Навпаки, за оцінкою Тілліса, українці щонайменше мають рівні позиції за столом переговорів, а завдяки стійкості населення та президента можуть навіть мати дещо більше сили.

«ЗСУ зробили надзвичайну роботу, відбивши напад того, кого ми всі вважали майже рівним суперником для Сполучених Штатів до лютого 22 року. Росіяни довели, що, за винятком хіба що ядерного арсеналу, вони можуть лише сподіватися бути майже рівним суперником для української армії», — підсумував сенатор.

Раніше повідомлялося, що Путін вважає, що війна проти України розвивається відповідно до його плану та зрештою завершиться перемогою Росії.

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Ми раніше інформували, що журналіст Віталій Портников заявив, що Росія не має ресурсів, які можна було б порівняти із сукупними можливостями Заходу, тому Кремль може шукати інший спосіб змінити перебіг війни.

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