Астрологічний прогноз на 14 вересня

Яблука / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день позитивної і водночас негативної енергетики: усе залежить від того, який бік — добра чи зла, світла чи темряви — людина для себе вибирає.

Реклама

Символ дня: яблуко.

Реклама

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий.

Щасливі камені дня: зелений нефрит, агат, сардонікс.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: від будь-якого хірургічного втручання необхідно відмовитися.

Харчування дня: калорійна їжа цього дня — категоричне табу: вона відкладеться в організмі шлаками й токсинами.

Стрижка дня: стригтися можна лише в разі крайньої необхідності.

Реклама

Дачні роботи дня: один із найкращих днів для сезонних робіт у саду та на городі.

Магія і містика дня: можна аналізувати своє минуле і, як наслідок, опрацьовувати.

Сни дня: сни цієї ночі є пророчими, але події, про які вони розповідають, відбудуться через кілька років.

Табу дня: не можна спілкуватися з неприємними людьми.

Цитата дня: «Діти вчаться на прикладі дорослого, а не на його словах» (Карл Густав Юнг).

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів