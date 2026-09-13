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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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171
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У синьому костюмі в клітинку і з сумкою Saint Laurent: Сальма Гаєк сходила на тенісний матч

60-річна акторка обрала для спортивної події елегантний ансамбль, доповнивши його великою білою сумкою і коштовностями.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сальма Гаєк

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк потрапила до об’єктивів папараці, коли прямувала на Відкритий чемпіонат США з тенісу в Нью-Йорку.

Зірка була одягнена у темно-синій костюм у ледь помітну клітинку. Він складався з приталеного жакета і широких штанів із делікатним блиском. Під жакетом на Сальмі був білий трикотажний топ в рубчик з круглим вирізом.

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Аутфіт акторка доповнила кремовими босоніжками на високих платформах й масивних підборах. У руках у неї була велика біла сумка Saint Laurent із ручками із золотими ланцюжками і фірмовою монограмою.

На руках Гаєк сяяли численні каблучки, серед яких особливо виділялася прикраса з великим червоним каменем і каблучка з крилами. Також вона продемонструвала молочний манікюр і червоний педикюр.

Чорне волосся акторки було укладене м’якими хвилями, а завершували образ макіяж із акцентом на очах і рожева помада.

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Associated Press

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Associated Press

На трибунах Сальма дивилася матч разом зі своїм чоловіком Франсуа-Анрі Піно.

Нагадаємо, Сальма Гаєк у розкішній чорній сукні Balenciaga з відкритими плечима затьмарила всіх на благодійному вечорі.

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