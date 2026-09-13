Іран попросив у Росії реактивні "Шахеди" для війни проти США та Ізраїлю — Financial Times

Війна Ірану зі США та Ізраїлем / © ТСН.ua

Реклама

Іран звернувся до Росії із проханням надати передові реактивні безпілотники «Герань» для використання у війні проти США та Ізраїлю.

Про це пише Financial Times із посиланням на представників західних служб безпеки та джерело, близьке до Кремля.

Реклама

За інформацією видання, наразі невідомо, чи погодилася Москва задовольнити запит Тегерана та передати йому такі безпілотники.

Реклама

«Герань» є російською модернізованою версією іранських ударних дронів Shahed, виробництво яких РФ розгорнула у 2023 році. Нові модифікації значно відрізняються від ранніх версій цих безпілотників за швидкістю, дальністю та можливостями протидії системам ППО.

Серйозний виклик для ППО

За даними Financial Times, останніми тижнями Росія активно застосовує реактивні «Герані» проти України. Вища швидкість цих дронів ускладнює їхнє виявлення та перехоплення українською ППО.

П’ята модель такого безпілотника здатна розвивати швидкість до 600 км/год, нести бойову частину вагою до 90 кг та долати близько 1000 км. Дрони також можуть оснащуватися тепловізійними камерами, системами наведення із застосуванням штучного інтелекту та засобами захисту від радіоелектронної боротьби.

За оцінкою представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українські військові перехоплюють близько 60% російських реактивних безпілотників. Для порівняння, ефективність боротьби зі старішими моделями Shahed, за його словами, становить близько 90–95%.

Реклама

Застосування нових дронів також змушує українські Повітряні сили частіше залучати винищувальну авіацію для їх знищення.

Росія постійно вдосконалює ударні дрони

Financial Times зазначає, що реактивні «Герані» є дорожчими та складнішими у виробництві, ніж попередні моделі. Водночас їхня вартість залишається нижчою за ціну крилатих ракет, зокрема «Калібрів» та Х-101.

Централізоване виробництво дозволяє російській оборонній промисловості швидко змінювати конструкцію безпілотників відповідно до досвіду їхнього застосування на полі бою та оперативно впроваджувати нові технологічні рішення.

Масштаб появи нових «Гераней» став несподіванкою для українських чиновників і виробників засобів боротьби з ними, зазначає видання.

Реклама

Старша наукова співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень Катерина Бондар заявила, що Росія фактично сконцентрувала значні ресурси на розвитку цієї системи.

«Вони спрямували всі свої зусилля, ресурси, гроші та таланти на цю єдину систему. Вони постійно вдосконалюють її та випробовують на полі бою, щоб довести цю технологію до досконалості», — сказала вона.

Військовий аналітик Конрад Музика звернув увагу на те, що характеристики нових «Гераней» поступово стирають традиційну межу між безпілотником та крилатою ракетою.

«Невдовзі ми, ймовірно, побачимо, що ці дрони матимуть стелс-можливості», — заявив він.

За його словами, це призведе до подорожчання виробництва, закупівлі та застосування таких безпілотників, але водночас зробить їх значно складнішими та дорожчими для знищення.

Реактивні дрони масовано атакують Україну — останні новини

Нагадаємо, для цивільного населення реактивні дрони створюють додаткову небезпеку. Через аномально високу швидкість після оголошення повітряної тривоги може залишатися надзвичайно мало часу, щоб людина дісталася укриття. Саме тому поява таких засобів у російському арсеналі стала новим рівнем загрози, з яким Україні доводиться стикатися вже сьогодні.

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що поява реактивної версії російського «Шахеда» свідчить про принципову еволюцію сучасних технологій ведення війни. На його думку, цей тип ударного безпілотника фактично перетворюється на дешеву ракету, доступну для масового застосування.

Новини партнерів

Новини партнерів