Польща показала нову систему ППО для боротьби з “Шахедами”: її вже порівнюють із “Залізним куполом”

ППО / © Associated Press

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У Польщі вперше представили концепт нової системи протиповітряної оборони, яку планують використовувати для перехоплення безпілотників і крилатих ракет. Розробкою займаються європейський оборонний концерн MBDA та польський Військовий технологічний інститут озброєнь (WITU).

Про це повідомляє Defence Express.

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Офіційної назви нова система та ракета-перехоплювач наразі не мають. Комплекс передбачає стаціонарну пускову установку із 32 зенітними ракетами.

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Саму ракету MBDA та WITU розробляють спільно. Європейська компанія відповідає, зокрема, за інфрачервону головку самонаведення та систему наведення, тоді як польська сторона займається іншими компонентами.

За заявленими характеристиками, новий перехоплювач зможе знищувати безпілотники та крилаті ракети на відстані до 6 км і висоті до 5 км.

Як працюватиме нова система

Польська пускова установка за своєю концепцією нагадує систему ізраїльського «Залізного купола». Передбачається, що такі установки можуть розміщувати біля критично важливих об’єктів або на ймовірних маршрутах польоту повітряних цілей.

Однією з ключових особливостей має стати значний боєзапас. Одна установка розрахована на 32 ракети, а інтервал між їхніми запусками може становити близько двох секунд. Це потенційно дозволить системі протидіяти масованим атакам безпілотників.

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Для наведення комплекс планують інтегрувати з польською командно-керуючою системою C2 Zenit, яка об’єднує різні засоби протиповітряної оборони, зокрема радари.

За задумом розробників, інформація про повітряну ціль може надходити від радіолокаційних станцій через C2 Zenit до пускової установки. Далі ракета отримуватиме необхідні дані для наведення, а на фінальному етапі зможе самостійно захоплювати ціль за допомогою інфрачервоної головки.

Водночас проєкт поки перебуває на стадії розробки та інтеграції. Перші випробування нової ракети у складі системи заплановані на 2027 рік.

Розробники також використовують інфрачервону головку самонаведення, яка вже застосовується в іншому перехоплювачі MBDA — Counter Mass Interceptor (CMI). Цю ракету інтегрували до британського зенітного комплексу Raven, який передавали Україні.

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Нагадаємо, Росія змінює тактику атак «Шахедами», тому Україні потрібна багатоешелонована система ППО, де різні засоби працюють на різних висотах і ділянках маршруту. Експерти пропонують поєднувати морські та річкові безекіпажні платформи з дронами-перехоплювачами, мобільними групами, легкою турбогвинтовою авіацією та винищувачами. Окремий акцент — на легких літаках, які можуть здешевити перехоплення дронів і зменшити навантаження на винищувальну авіацію. Головний принцип — не один «купол», а послідовні рубежі захисту, які мають знищувати якомога більше ворожих БпЛА ще на підступах до українських міст.

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