Patriot / © Associated Press

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Швеція розгорне зенітно-ракетні комплекси Patriot на сході Польщі, щоб допомогти захистити логістичний центр НАТО, який відіграє ключову роль у постачанні зброї Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у вівторок, 6 жовтня, повідомляє Reuters.

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Рішення Стокгольма передбачає посилення протиповітряної оборони одного з найважливіших логістичних вузлів Альянсу на польській території. Саме через нього проходить значна частина військової допомоги, яку західні союзники спрямовують Україні.

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Раніше Швеція також оголосила, що від жовтня відправить до Польщі винищувачі Gripen. Вони братимуть участь у місії НАТО з патрулювання та захисту повітряного простору.

Посилення відбувається на тлі нових заходів Польщі щодо протидії повітряним загрозам. Від початку жовтня Варшава запроваджує правила, які мають пришвидшити ухвалення рішень щодо ураження потенційних цілей у польському повітряному просторі.

Нагадаємо, Зеленський у США заявив про домовленість щодо пакету ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас він не розкрив, з ким саме Україна досягла цієї домовленості.

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