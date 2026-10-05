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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Швеція вигнала РПЦ з Християнської ради країни: яка причина

Християнська рада Швеції призупинила членство РПЦ через шпигунство та війну проти України.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Храм РПЦ у Вестеросі (Швеція)

Храм РПЦ у Вестеросі (Швеція) / © France24.com

Християнська Рада Швеції призупинила членство Російської Православної Церкви (РПЦ) Московського патріархату.

Про це передають швецькі ЗМІ.

«Це рішення необхідне для того, щоб Християнська рада Швеції могла продовжувати бути незалежним голосом церков, дотримуючись принципів чесності», — йдеться у заяві ради.

З огляду на агресивну війну Росії проти України та відносини між Кремлем та Московським патріархатом, поточна ситуація з безпекою унеможливила співпрацю між Християнською радою Швеції та Російською православною церквою Московського патріархату у Швеції з початку війни, додали в організації.

Раніше швецькі спецслужби попередили, що РФ використовує Російську православну церкву для «діяльності, що загрожує безпеці» у Швеції.

Нагадаємо, що у Швеції РПЦ «випадково» побудувала церкву за 300 метрів від аеродрому НАТО.

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