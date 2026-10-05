Швеція вигнала РПЦ з Християнської ради країни: яка причина

Храм РПЦ у Вестеросі (Швеція) / © France24.com

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Християнська Рада Швеції призупинила членство Російської Православної Церкви (РПЦ) Московського патріархату.

Про це передають швецькі ЗМІ.

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«Це рішення необхідне для того, щоб Християнська рада Швеції могла продовжувати бути незалежним голосом церков, дотримуючись принципів чесності», — йдеться у заяві ради.

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З огляду на агресивну війну Росії проти України та відносини між Кремлем та Московським патріархатом, поточна ситуація з безпекою унеможливила співпрацю між Християнською радою Швеції та Російською православною церквою Московського патріархату у Швеції з початку війни, додали в організації.

Раніше швецькі спецслужби попередили, що РФ використовує Російську православну церкву для «діяльності, що загрожує безпеці» у Швеції.

Нагадаємо, що у Швеції РПЦ «випадково» побудувала церкву за 300 метрів від аеродрому НАТО.

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