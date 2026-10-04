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Світ
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Швеція змінила концепцію дій ВПС на випадок нападу Росії: що передбачає

У разі російського нападу Швеція більше не планує обмежуватися лише обороною — нова концепція ВПС передбачає удари по цілях у глибині території противника.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Прапор Швеції

Прапор Швеції / © pixabay.com

Збройні сили Швеції ухвалили нову концепцію застосування військово-повітряних сил на випадок нападу Росії.

Про це повідомляє ERR із посиланням на Aftonbladet.

Керівник Центру повітряних операцій ВПС Швеції полковник Карл Бергквіст заявив, що у разі російської атаки Стокгольм більше не обмежуватиметься виключно оборонними діями.

Нова концепція передбачає можливість переходу до наступальних операцій та завдання ударів по цілях у глибині території противника.

Одним із ключових елементів цієї стратегії мають стати багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen. У матеріалі також згадуються крилаті ракети Taurus KEPD з дальністю до 500 км, призначені для ураження захищених наземних цілей.

Крім того, шведські військові розглядають можливість отримання озброєння дальністю до 2000 км. Для порівняння, відстань між Стокгольмом і Москвою становить приблизно 1200 км.

Що ще змінює Швеція

Нова концепція передбачає також розосередження бойової авіації та використання автомобільних доріг як тимчасових злітно-посадкових смуг.

Одночасно Швеція планує посилити протиповітряну оборону та розвідувальні можливості за допомогою супутників і безпілотників.

Таким чином, у разі нападу країна планує не лише захищати власний повітряний простір, а й переносити частину бойових дій у тил агресора.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що у Швеції "криваві" дрони атакували посольство Росії: що відомо про інцидент

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