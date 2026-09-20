Країна ЄС надає до 350 тис. крон за повернення додому: чи можуть українці отримати гроші

Швеція / © Associated Press

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Швеція збільшила виплати іноземцям, які вирішили добровільно повернутися до країни походження. Йдеться про суми до 350 тис. шведських крон на одного дорослого, або близько 32 тис. євро. Водночас українці, які перебувають у Швеції за програмою тимчасового захисту, на цю виплату не претендують.

Про це записала відео українка в Швеції Асіят Дорохова — @asiyat2412.

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Інформація про великі виплати за повернення додому останнім часом активно поширюється в соцмережах. Через це у багатьох українців виникає питання, чи можна скористатися такою програмою після повернення з Швеції в Україну.

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Скільки Швеція платить за повернення

Розмір допомоги залежить від складу сім’ї. Максимально одному дорослому можуть виплатити 350 тисяч шведських крон — це приблизно 32 тис. євро.

Для сімей передбачені інші ліміти:

одному дорослому — до 350 тис. шведських крон;

подружжю — до 500 тис. крон, або близько 45,7 тис. євро;

за кожну дитину передбачена додаткова виплата — близько 2300 євро;

загальна максимальна сума для однієї родини — до 600 тис. крон, тобто близько 55 тис. євро.

Однак отримати ці гроші може не кожен іноземець із дозволом на проживання у Швеції.

Чи отримають гроші українці

Українці з тимчасовим захистом не входять до категорій, для яких передбачена ця виплата.

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Шведська міграційна служба обмежує програму іноземцями, які мають тимчасовий дозвіл на проживання на певних підставах. Зокрема, йдеться про людей зі статусом біженця, квотних біженців та тих, хто отримав дозвіл через возз’єднання сім’ї з особою, яка має статус біженця.

Тимчасовий захист для українців є окремим статусом, тому його наявність сама по собі не дає права на виплату за добровільне повернення.

Також на допомогу не розраховані люди, які приїхали до Швеції за робочою або студентською візою, а також ті, хто отримав громадянство Швеції.

Тобто поширене в соцмережах формулювання про те, що «Швеція платить українцям 350 тис. крон за повернення додому», некоректне. Сама сума виплати існує, але програма не поширюється на українців лише через те, що вони перебувають у країні за тимчасовим захистом.

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Яке життя у Швеції для українців

Великі суми виплат за добровільне повернення привернули увагу на тлі дискусій про умови життя мігрантів у Швеції. Українка, яка переїхала до скандинавської країни, розповіла про повсякденні труднощі та переваги життя там.

За словами блогерки Асіят Дорохової, однією з важливих проблем для новоприбулих є отримання персонального номера. Він необхідний для багатьох повсякденних операцій, зокрема оренди житла та доступу до частини сервісів.

«Без персонального номера, це такий як ідентифікаційний, який зразу тобі не дадуть, ти не можеш навіть легко, швидко орендувати собі житло. І багато чого ще не можеш. Навіть знижки в магазинах ти не можеш отримати без персонального номера», — розповіла вона.

Жінка також зазначила, що після отримання номера змінюється і доступ до державної підтримки. За її словами, доросла людина може отримувати близько 500 євро на місяць, а за відсутності офіційної роботи держава може оплачувати оренду житла.

Водночас умови залежать від конкретної ситуації людини та її статусу.

Медицина: допомога є, але на прийом можна чекати місяцями

Окремо українка розповіла про шведську медичну систему. Серед мінусів вона назвала тривале очікування прийому у вузьких спеціалістів: за її словами, запис може бути доступний лише через кілька тижнів або навіть місяців.

Водночас складне лікування та операції, за її словами, значною мірою покриває держава. Пацієнт сплачує стандартний збір за медичний візит.

Роботу без мови знайти складно

Ще одна проблема, на яку звернула увагу українка, — працевлаштування.

За її словами, без достатнього знання шведської або англійської мови знайти роботу у Швеції дуже складно.

Водночас новоприбулі можуть отримувати житло та допомогу на базові потреби. Спочатку житло може бути тимчасовим, а згодом людині можуть надати квартиру.

Заощаджувати на продуктах, як розповіла блогерка, допомагають соціальні магазини, зокрема ті, де продають продукти з коротким залишковим терміном придатності за нижчими цінами.

Шведську мову можна вивчати безкоштовно

Серед переваг українка назвала можливість безкоштовно вивчати шведську в межах державних освітніх програм.

За її словами, після вивчення мови людина також може вступати до місцевого університету. Для цього потрібні відповідні документи про освіту та мовні сертифікати.

Тож, для українців, які перебувають у Швеції саме на підставі тимчасового захисту, ця виплата не є доступною лише через їхній статус.

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