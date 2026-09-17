В одній з країн Європи зміниться уряд: прем'єр-міністр подав у відставку

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон подав у відставку після оголошення результатів парламентських виборів, на яких перемогла лівоцентристська опозиція. У четвер, 17 вересня, він направив заяву про звільнення спікеру парламенту (Риксдагу).

Про це повідомляє шведський телеканал SVT.

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У заяві Крістерссон зазначив, що після завершення підрахунку голосів саме спікер парламенту має керувати подальшими кроками щодо формування нового уряду. «Щоб ця робота могла розпочатися негайно, я цим прошу звільнити мене з посади прем’єр-міністра», — написав він.

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За даними SVT, усі виборчі округи вже підраховані. Червоно-зелена опозиція — Соціал-демократична партія, Ліва партія, Партія зелених і Партія центру — отримала 176 із 349 мандатів у Риксдазі. Чотири партії урядової коаліції «Тідьо» — Партія помірних Крістерссона, Шведські демократи, Християнські демократи та Ліберали — здобули 173 мандати.

Таким чином, перевага опозиційного блоку становить три парламентські мандати. За наведеними SVT даними, різниця між сторонами у голосах становила близько 50 тисяч.

Після оголошення результатів Крістерссон визнав необхідність передати процес формування нового уряду спікеру. У своєму листі він зазначив, що результати виборів можуть ускладнити переговори, оскільки позиції партій, озвучені напередодні голосування, здатні стати перешкодою для створення коаліції.

Водночас відставка прем’єр-міністра не означає негайного припинення роботи уряду. Крістерссон та інші члени Кабінету залишаються на своїх посадах у статусі тимчасового уряду і продовжуватимуть виконувати свої функції до моменту вступу на посаду нового уряду.

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Тепер спікер Риксдагу Андреас Норлен має розпочати роботу над формуванням нового уряду. SVT зазначає, що новий склад парламенту збереться 28 вересня, а найраніше 29 вересня спікер зможе запропонувати кандидатуру нового прем’єр-міністра. Після цього Риксдаг має провести голосування щодо запропонованого кандидата.

При цьому склад майбутнього уряду поки не визначений. SVT повідомляє, що лідерка Соціал-демократичної партії Магдалена Андерссон уже запросила керівників Лівої партії, Партії центру та Партії зелених до переговорів щодо формування урядової коаліції.

Нагадаємо, раніше ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт, випередивши партію канцлера Фрідріха Мерца. Серед її програмних цілей — скорочення підтримки України та відновлення зв’язків із Росією.

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