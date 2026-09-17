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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

У джемпері з V-подібним вирізом і мереживній спідниці: Аманда Голден у ніжному луку з'явилася у Лондоні

55-річна британська телеведуча поєднала ніжний образ у пудрових відтінках із контрастними чорними аксесуарами.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Аманда Голден

Аманда Голден / © Getty Images

Аманду Голден папараці зазнімкували на вулицях Лондона. Телезірка з’явилася там у ніжному жіночному образі.

На ній був затишний бежевий джемпер вільного крою з глибоким V-подібним вирізом і широким відкладним коміром. Його вона поєднала з атласною спідницею міді пудрового відтінку. Спідниця була декорована мереживом, мала асиметричні вставки і високий розріз спереду, який відкривав її ноги.

/ © Getty Images

© Getty Images

Ансамбль Аманда доповнила контрастними чорними гостроносими туфлями на високих шпильках і невеликою чорною сумкою через плече на ланцюжку із золотою фурнітурою.

На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри у золотій оправі, на шиї — золоте кольє, у вухах — лаконічні сережки, а на руці сяяла каблучка з великим діамантом. Волосся Голден уклала в локони і зробила макіяж з бежевим відтінком помади.

Нагадаємо, Аманда Голден на церемонії вручення Національної телевізійної премії сяяла в ефектній рожевій сукні з вирізами і бантиками.

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