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Скоро в Україні різко похолодає: синоптики попередили, скільки ще залишилось теплих днів і назвали дати
В Україні 17 вересня переважатиме суха погода під впливом підвищеного тиску, проте на заході країни очікуються короткочасні дощі.
У четвер, 17 вересня, на території України збережеться комфортна й суха погода, хоча на заході вже відчуватиметься наближення атмосферного фронту.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у четвер, 17 вересня, українців потішить комфортна та тепла погода. По всій країні вдень стовпчики термометрів покажуть +20…+24 градуси вище нуля, а на Закарпатті повітря прогріється до +23…+26 градусів.
Практично в усіх регіонах пануватиме ясне й сухе сонячне небо. Винятком стануть хіба що західні області, куди наближення атмосферного фронту принесе незначні дощі.
Синоптикиня радить максимально використати цей день для прогулянок на свіжому повітрі, адже, за попередніми даними, вже з наступного тижня, від 21 вересня, в Україну прийдуть дощі та суттєве похолодання.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 17 вересня більшість регіонів опиниться під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, що забезпечить спокійну погоду з мінливою хмарністю та без опадів. Лише на Волині, Рівненщині та Львівщині вдень очікується невеликий дощ через холодний атмосферний фронт із Західної Європи.
Синоптики прогнозують прохолодні ночі, особливо на північному сході, проте вдень утримуватиметься комфортне помірне тепло в межах +20…+25 градусів. Вітер очікується переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 17 вересня.