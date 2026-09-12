Пільги для пенсіонерів у вересні: які і для кого доступні знижки та безплатні послуги

Гроші. / © Національний банк України

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Українські пенсіонери мають право на низку державних пільг 2026-го. Серед них — субсидії та знижки на комунальні послуги, безплатний проїзд у громадському транспорті, звільнення від окремих податків і безплатні ліки за електронним рецептом.

На яку підтримку можуть розраховувати пенсіонери у вересні, повідомило видання Новини.LIVE.

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Комунальні послуги

Деякі пенсіонери можуть отримувати пільги на оплату комунальних послуг: електроенергії, газу і водопостачання. Розмір знижки залежить від статусу людини та її індивідуальних обставин:

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100% — для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, людей з інвалідністю внаслідок війни, колишніх педагогічних/медичних/фармацевтичних працівників і бібліотекарів у сільських місцевостях;

75% — для учасників бойових дій у межах установлених норм;

50% — для учасників війни та членів сімей загиблих захисників;

25% — для дітей війни.

Втім, є важливе уточнення. Певні категорії пенсіонерів можуть розраховувати на знижку лише в разі неперевищення встановленого ліміту доходу.

Проїзд у транспорті

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, пенсіонери за віком мають право на безплатний проїзд у приміських електричках, трамваях, тролейбусах та міських автобусах на комунальних маршрутах.

Водночас пільга не поширюється на таксі, міжміські автобуси та потяги далекого сполучення, зокрема плацкартні, купейні та спальні вагони, а також швидкісні поїзди «Інтерсіті». За проїзд у такому транспорті пенсіонерам доведеться платити.

Земельний податок

Пенсіонери можуть бути звільнені від сплати земельного податку, але пільга діє лише для певних земельних ділянок, якщо її площа ділянки не перевищує нормативу.

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Діють обмеження:

для міста — до 0,10 гектара;

для селища — до 0,15 гектара;

для села — до 0,25 гектара.

Водночас закон встановлює граничну площу земельної ділянки залежно від її призначення. Зокрема, для дачного будівництва можна отримати до 0,10 га, для індивідуального гаража — до 0,01 га, а для ведення садівництва — не більше 0,12 га.

Лікарські засоби за рецептами

У межах державної програми «Доступні ліки» пенсіонери можуть безплатно отримувати певні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної астми та інших хронічних хвороб.

Для отримання ліків необхідно мати електронний рецепт.

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Нагадаємо, в Україні окремі категорії громадян можуть отримувати держдопомогу, максимальний розмір якої становить 3 209 грн на місяць — це відповідає розміру прожиткового мінімуму.

Виплату можуть оформити дієздатні особи, які проживають разом із людиною з інвалідністю I або II групи та здійснюють за нею догляд, якщо інвалідність пов’язана з психічним розладом.

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