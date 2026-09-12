Діти стрибали з вікон, рятуючись від пожежі: у школах загинули десятки учнів

Наслідки пожежі / © Associated Press

Реклама

У місті Букаву, що на сході Демократичної Республіки Конго, одразу у двох школах спалахнули масштабні пожежі. Щонайменше 26 учнів загинули, ще десятки людей постраждали.

Про це повідомило видання Associated Press.

Реклама

За даними уряду провінції Південне Ківу, серед загиблих — 19 дівчат і семеро хлопців. Втім, там попереджають, що кількість жертв може зрости. Постраждалих доправили до місцевих медичних закладів.

Реклама

Медсестра центру здоров’я Nyamulagira BDOM повідомила, що до медзакладу доправляли дітей різного віку — хлопців і дівчат із двох навчальних закладів.

Як розповів голова району Муазе Лубала, пожежа спочатку спалахнула в одному з будинків, а потім перекинулася на дві сусідні школи. За його словами, кілька учнів опинилися заблокованими всередині середньої школи Furaha. Частина дітей загинула через отруєння димом.

Вихід зі школи був надто вузьким, тому учні намагалися врятуватися через вікна, інші кинулися до дверей. У тисняві діти падали на підлогу, декого затоптували.

Причину займання наразі не встановили. Водночас за словами Лубали, пожежа почалася у густонаселеному районі, де більшість будинків зведені з дерева. Це сприяло швидкому поширенню вогню.

Реклама

Зазначається, що центральна влада Демократичної Республіки Конго має обмежений контроль над східними районами країни. В лютому 2025 року підтримувані Руандою бойовики угруповання M23 захопили Букаву.

Нагадаємо, медична система Конго перебуває під значним навантаженням через масштабний спалах лихоманки Ебола. Епідемія охопила вже шість провінцій країни. Однією з головних проблем став гострий дефіцит місць для лікування хворих. Також не вистачає медичного персоналу.

За наявними даними, хвороба вже забрала понад 3300 життів, а загалом зафіксовано понад 6800 підтверджених випадків.

Новини партнерів

Новини партнерів