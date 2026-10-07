ВООЗ б’є на сполох: Росія приховує дані про можливу смерть від чуми

Росія приховує дані про можливу смерть від чуми / © Associated Press

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Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус закликав Росію забезпечити повну прозорість щодо можливої загибелі лаборантки в Сибіру від легеневої чуми. Однак у Росії вже майже тиждень приховують будь-яку інформацію.

Про це пише Stern.

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«Своєчасний, повний та прозорий обмін інформацією в межах Міжнародних медико-санітарних правил є вкрай необхідним, аби прояснити суперечливі повідомлення та забезпечити точну оцінку потенційних ризиків для громадського здоров’я», — зазначив Тедрос у вівторок у соцмережі X.

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Крім усього, ВООЗ надіслала запит до РФ, у якому Росія повідомила, що останнім часом в Іркутській області не було зареєстровано жодного випадку чуми, про проведення епідеміологічного розслідування, вжиття профілактичних та контрольних заходів.

Раніше у ВООЗ оцінили рівень загрози поширення чуми в Іркутську як помірно-низький, спираючись на наявну на той момент інформацію. Представник організації Крістіан Ліндмаєр на брифінгу в Женеві підкреслив, що загалом для Росії цей ризик залишається низьким, а для решти країн Європи — дуже низьким.

Приводом для занепокоєння стали публікації в російських джерелах, де повідомлялося про смерть 28-річної працівниці Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. За попередніми даними, дівчина могла заразитися безпосередньо на робочому місці через розбиту лабораторну пробірку.

Водночас у Роспотребнадзорі продовжують спростовувати інформацію про поширення чуми та госпіталізацію людей. До закликів розкрити реальний стан справ приєдналася й адміністрація США. Президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі повідомив про намір особисто обговорити цю тему з Володимиром Путіним.

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«Так, телефонна розмова запланована», — відповів Трамп на запитання, чи мав він уже контакт із російським диктатором щодо ситуації з чумою.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Держдепартамент США вже направив Кремлю конфіденційну дипломатичну ноту — демарш. У документі Вашингтон застерег Москву, що приховування деталей біологічного інциденту є прямим порушенням її міжнародних зобов’язань у сфері охорони здоров’я.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо також наголосив, що саме на Москві лежить обов’язок «ділитися більшою кількістю інформації зі світом», додавши, що американська сторона «дуже уважно» стежить за перебігом подій.

Що кажуть науковці про ризик спалаху чуми через росіян

Науковці повідомляють, що попри спростування російськими чиновниками та Роспотребнадзором випадків чуми та госпіталізації людей, наразі жодних незалежних підтверджень щодо чуми як причини смерті або факту лабораторної аварії у відкритому доступі немає. Про це пише Science Alert.

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За словами професора Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Брендана Врена, чума — це стрімка та смертельна інфекція, здатна вбити людину за 24 години. І хоча ВООЗ наголошує на ефективності антибіотиків на ранніх стадіях, науковець застерігає, що після розвитку хвороби терапія може виявитися запізнілою.

Доцентка вірусної імунології Бірмінгемського університету Занія Стаматакі пояснює, що в лабораторіях високого рівня захисту пошкодження місткості — це не обов’язково зараження. Робота з живими патогенами відбувається всередині боксів біологічної безпеки, де повітря відводиться від оператора та фільтрується. Навіть при пошкодженні пробірки в боксі цей бар’єр має відсікати інфекційні аерозолі.

Крім того, зразки переміщують у герметичних контейнерах, тому вміст пошкодженої пробірки зазвичай залишається всередині додаткової оболонки. Самі ж бокси розташовані в ізольованій кімнаті з негативним тиском, а тренінги, чіткі інструкції та захисний одяг створюють додаткові рівні безпеки.

За її словами, якщо лабораторні зараження і трапляються, для цього має відмовити одразу низка систем захисту. Тепер слідчим доведеться визначити, де стався інцидент, що було в контейнері, чи був матеріал інфекційним, і чи могла подія призвести до утворення частинок, які можна вдихнути, а також дані про те, як працювали вентиляція, техніка та дотримання умов безпеки.

Крім усього, науковиця закликає узяти дані з самої жінки, яка загинула — виділений організм необхідно секвенувати й порівняти із штамами лабораторії.

Питання вентиляції для російських лабораторій є болючим, оскільки 1979 року у Свердловську був спалах сибірки. Дослідження 1994 року в журналі Science показало, що жертви опинилися у вузькій зоні за вітром від військового мікробіологічного об’єкта, що підтвердило витік спор повітрям. Публікація в mBio за 2016 рік описує пошкодження захисних повітряних фільтрів під час обслуговування.

За словами Стаматакі, негативні тести контактів не можуть встановити остаточний діагноз померлої особи.

Росіяни приховують інформацію про чуму як випадок катастрофи на ЧАЕС

Нагадаємо, інформація про можливу загрозу спалаху легеневої чуми в Росії з’явилася після того, як у сибірському науково-дослідному інституті померла 28-річна дослідниця Дар’я Шипілова. Російські служби охорони здоров’я заперечують факт зараження на робочому місці та стверджують, що науковиця померла від пневмонії «невідомого» походження.

Ексофіцер ЦРУ Ден Гоффман порівняв реакцію Кремля з радянською практикою замовчування Чорнобильської катастрофи 1986 року та війни в Афганістані, а також із діями Китаю під час пандемії COVID-19.

На його думку, офіційним заявам РФ вірити не варто, а єдиним джерелом правди про такі біологічні інциденти є розвідка.

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