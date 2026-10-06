Чума у Росії: що відомо

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У Росії могла спалахнути бубонна чума через випадок зараження і смерті жінки в Іркутській області. Російська влада та спецслужби намагаються замовчати подію й офіційно списують смерть на «пневмонію невідомої етіології», однак у регіоні вже ізолювали близько 200 осіб та запровадили суворі карантинні обмеження під наглядом ФСБ.

Станом на сьогодні Кремль переконує у «стабільності» ситуації, але світу добре відома традиція РФ приховувати масштаби катастроф. ТСН зібрала все, що відомо станом на зараз — що відбувається у РФ, як реагує світ і чим небезпечна чума.

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З чого усе почалося: що відомо про чуму в Росії

Нагадаємо, в Іркутській області Росії сталася надзвичайна подія: від чуми померла 28-річна фахівчиня Іркутського протичумного НДІ Дар’я Шипілова. Жінка занедужала після польової експедиції на кордоні з Монголією чи, за іншою версією, після того, як 25 вересня нібито розбила в лабораторії пробірку зі збудником хвороби.

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29 вересня її госпіталізували до районної лікарні Шелехова з симптомами пневмонії та підключили до апарату ШВЛ, однак у ніч проти 2 жовтня пацієнтка померла. Епідеміолог Михайло Фаворов вважає, що жінці помилково діагностували COVID-19 і вчасно не призначили антибіотики, а офіційні особи наразі подають смерть як наслідок «пневмонії невідомої етіології».

Після загибелі науковиці влада розпочала масштабну операцію з ізоляції потенційно заражених осіб: загалом фахівці встановили 197 контактних осіб. Більшість із них — 189 людей — негайно госпіталізували до лікарень. 114 перебувають в одній лікарні, 63 — в іншій, а ще 12 осіб ізолювали безпосередньо в Протичумному інституті.

Автомобілі швидкої допомоги, які перевозять цих громадян на обстеження, супроводжують співробітники ФСБ, а серед окремих ізольованих уже фіксують перші симптоми захворювання, хоча посадовці переконують у негативних результатах тестів.

Через спалах інфекції Шелеховську районну лікарню повністю перевели на суворий карантин, зупинивши госпіталізацію та виписку пацієнтів. Крім того, обмеження запровадили в Іркутських міських лікарнях №1, №3 та №10, Івано-Матрьонінській дитячій лікарній і місцевому пологовому будинку, де родичам заборонили відвідувати пацієнтів.

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На Іркутському алюмінієвому заводі в Шелехові для понад 2000 працівників ввели обов’язковий масковий режим, а адміністрація сусіднього Байкальська закликала жителів утриматися від поїздок до регіону, хоча це повідомлення згодом видалили.

Російська влада та спецслужби намагаються приховати справжні масштаби спалаху, уникаючи вживання слова «чума» в офіційних документах і публічних заявах. Через відсутність достовірної інформації в регіоні спалахнула паніка, а мешканці масово розкупили всі антибіотики в місцевих аптеках.

Ситуацію в Сибіру аналітики вже порівнюють із першими днями спалаху коронавірусу в китайському Ухані через тотальне замовчування епідемії. Водночас варто зазначити, що попередній офіційно зареєстрований випадок чуми в Росії фіксували ще 2016 року.

Росіяни тримають реальні дані у секреті, як у випадку з Чорнобилем

США уважно стежать за загрозою спалаху легеневої чуми в Росії після загибелі 28-річної Дар’ї Шипілової. Російські служби охорони здоров’я стверджують, що науковиця померла від пневмонії «невідомого» походження і заперечують факт зараження патогенами на роботі.

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Як зазначив колишній офіцер ЦРУ Ден Гоффман у коментарі Fox News, приховування Кремлем біологічних інцидентів перегукується з радянською практикою замовчування Чорнобильської катастрофи та війни в Афганістані.

Хоча поодинокий випадок не повалить режим, системне замовчування проблем додає тиску на Володимира Путіна та сіє сумніви серед населення.

Експерт наголосив, що в умовах тотального інформаційного контролю диктатур, таких як РФ чи Китай у випадку з COVID-19, єдиним джерелом правди залишаються дані розвідки, а офіційним заявам російської влади вірити не варто.

Що відбувається у Росії зараз

Офіційні російські органи відкидають версію про чуму та зараження через розбиту пробірку. Попри такі заяви, факт залишається фактом: силовики та медики розгорнули жорсткий карантин, ізолювавши лікарні та оточивши коло зі 190 осіб, які перебували поблизу місця трагедії.

Плутанина в офіційних джерелах лише підсилює підозри. У Байкальську місцеві посадовці спершу оприлюднили попередження про загрозу інфекції, але згодом без пояснень видалили сповіщення. Губернатор сусідньої Бурятії Олексій Цидєнов спочатку прямо підтвердив, що Дар’я померла від чуми, проте пізніше відредагував свій допис на формулювання «могла померти від чуми».

Тим часом до регіону терміново прибула головна санітарна лікарка РФ Анна Попова, однак за даними російських ЗМІ, вона утримується від роз’яснень щодо вжитих екстрених заходів.

У Росії традиційно вдаються до приховування інформації. Росспоживнагляд почав наполягати на тому, аби називати подію не чумою, а «пневмонією невідомої етіології».

Пізніше речник Кремля Дмитро Пєсков закликав росіян не зважати на «чутки» й орієнтуватися лише на офіційну інформацію від Росспоживнагляду. Він запевнив у високій кваліфікації фахівців відомства.

У відповідь на побоювання щодо можливої епідемії Росспоживнагляд заявив про «стабільну санітарно-епідеміологічну ситуацію» в регіоні. Додатково губернатор Іркутської області Ігор Кобзієв повідомив, що у всіх ізольованих громадян жодних симптомів захворювання не виявили, а результати їхніх аналізів на інфекцію виявилися негативними.

Реакція світу на чуму в Росії

Повідомлення про надзвичайну подію вже змусило сусідок РФ — Киргизстан, Казахстан та Монголію — посилити обмеження на кордоні й перевірки для подорожніх із Росії.

Euronews повідомляє, що Брюссель та Вашингтон контролюють ситуацію, а Європейська комісія «дуже уважно» стежить за розвитком подій у Росії. Там запевнили про повну готовність скоординувати необхідні дії між країнами-членами ЕС у разі виникнення такої потреби.

«Ми знаємо про повідомлення щодо лабораторного інциденту в Росії, нібито за участю збудника чуми. Здоров’я населення завжди є для нас пріоритетом, тому ми підтримуємо зв’язок із нашими експертами з Європейського центру профілактики та контролю захворювань. Ми дуже уважно стежимо за ситуацією», — заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчірова в понеділок.

Вона також додала, що тепер ЄС набагато більше підготовлений до пандемій, ніж раніше. Грнчірова зазначила, що європейські держави мають достатні запаси необхідних антибактеріальних препаратів, а задля отримання даних від РФ залучають ВООЗ.

Наразі у ЄС не планують скликати екстрені засідання чи впроваджувати обмеження.

Як реагують США на чуму у РФ

Президент США Дональд Трамп висловив готовність допомогти Володимиру Путіну у ліквідації ймовірного спалаху чуми в Росії, пише The Sun. 5 жовтня Трамп заявив про готовність Вашингтона підставити плече російській стороні.

«Що ж, ми дуже серйозно розглядаємо це питання. Ми щойно дізналися про це; це називають пневмонією. А пневмонія… знаєте, колись її можна було лікувати легше. Мікроби й збудники хвороб стали значно сильнішими, але ми допоможемо їм», — зазначив американський лідер.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що офіційний Вашингтон тримає ситуацію на контролі:

«Звісно, сполучення між США та Росією дуже обмежене. Але, як і у випадку з будь-чим іншим, подібне може вийти назовні й швидко поширитися. Тому ми пильно стежимо за ситуацією та відстежуємо її», — наголосив Рубіо.

Що кажуть експерти про чуму та чи є загроза її поширення

Західні фахівці застерігають: у разі підтвердження підозрілого випадку легеневої чуми в Сибіру, смертоносна інфекція здатна стрімко поширитися за межі Росії, пише Unilad.

«Якщо це легенева чума, яка поширюється повітряно-крапельним шляхом, вона може поширитися досить швидко», — попередив доктор Ендрю Вебер, ексспівробітник Міністерства оборони США, який свого часу інспектував радянські лабораторні об’єкти.

Він додав, що якби мав повноваження, то зупиняв би рейси з РФ та перевіряв усіх росіян, які прибувають за кордон, ще в аеропорту.

Вебер зауважує, що російський режим чудово навчився придушувати біологічні загрози за допомогою суворих обмежень, успадкованих від СРСР.

«У типовому радянському стилі вони дуже добре володіють карантином. Вони ізолюють людей у лікарнях, щоб переконатися, що те, що спричинило смерть, не поширюватиметься далі».

За словами Вебера, сучасний Кремль також перейняв практики СРСР щодо пошуку та вивчення патогенів у лабораторних умовах.

«Вони провели велику роботу зі збору штамів від гризунів і бліх, підвищення стійкості до антибіотиків, відбору штамів, стійких до кількох антибіотиків, і підвищення вірулентності. Ці найнебезпечніші штами надходили до радянської програми біологічної зброї».

Експерт додав, що його вкрай тривожить відсутність будь-якої інформації.

Оцінку дій російського керівництва дав і керівник біомедичних досліджень Редінгського університету Саймон Кларк.

«Вони це приховують, тому що їм соромно. Це має поганий вигляд, це має непрофесійний вигляд — не те, що відбувається в належним чином розвиненій країні».

За словами лікаря-епідеміолога Андрія Александріна, хвороба має гострий перебіг із високою температурою, ознобом, слабкістю, кашлем та задишкою, проте офіційного лабораторного підтвердження діагнозу наразі немає.

Попри відсутність офіційних даних, коло контактних осіб уже становить близько 200 людей. Фахівець наголосив, що через короткий інкубаційний період у 2–3 дні перші випадки інфікування серед контактних осіб уже проявилися б, якби зараження серед них дійсно відбулося.

Що таке чума, які симптоми і чим загрожує

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), чума — це вкрай небезпечна інфекційна хвороба, яку викликає бактерія Yersinia pestis, що зазвичай міститься у дрібних ссавцях та їхніх блохах. Люди можуть заразитися через укуси інфікованих бліх, прямий контакт із біологічними рідинами чи тканинами або через вдихання респіраторних крапель від хворих на легеневу форму.

Без належного лікування рівень летальності коливається від 30% до 100%, а природні осередки інфекції існують на всіх континентах, окрім Океанії. Найбільшу кількість випадків з 1990-х років зафіксовано в ДР Конго та на Мадагаскарі.

Виділяють три основні клінічні форми захворювання: бубонну, легеневу та септичну. Найпоширенішою є бубонна чума, яка виникає після укусу блохи та характеризується болісним запаленням лімфатичних вузлів «бубонів».

Серед симптомів:

раптова гарячка

біль у тілі

нудота

швидка задишка

кашель з кров’ю

Легенева чума може розвинутися за 24 години і без лікування є смертельною.

За умови своєчасної терапії звичайні антибіотики долають інфекцію.

Для стримування епідемій хворих на легеневу форму обов’язково ізолюють, а медичний персонал і всі близькі контакти мають проходити семиденну профілактичну антибіотикотерапію та використовувати засоби індивідуального захисту.

Варто нагадати, що саме бубонна чума, яка передається через укуси бліх, та септична чума, що вражає кров, у середині XIV століття спричинили пандемію, яка забрала життя майже двох третин населення Європи.

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