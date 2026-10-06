- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 346
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Летиція у ніжно-рожевому образі з'явилася на церемонії привітання у Фінляндії
Президент Фінляндії Олександр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб вітали короля Іспанії Філіпа VI та королеву Летицію на церемонії біля Президентського палацу у Гельсінкі.
Королівське подружжя Іспанії вирушило з державним візитом до Фінляндії вперше від моменту сходження короля Філіпа VI на престол. Мета візиту – зміцнення двосторонніх відносин та співробітництва.
Королева Летиція з'явилася на публіці в ніжно-рожевому пальті Carolina Herrera і світлій сукні, декорованій квітами від Pedro del Hierro, в руках тримала хустку та рожеву невелику сумку. Вона одягала це пальто під час численних державних візитів, зовсім нещодавно — до Швеції та Данії.
Королева також обрала сережки у вигляді квітів з діамантів від Gold & Roses, її волосся було розпущене хвилями і заправлене за одне вухо. Макіяж включав сяйливу шкіру з бронзовим ефектом та блискучі рожеві губи.
А вчора ввечері, нагадаємо, королева одягла витончений чорний жакет зі страусовим пір'ям та штани до тону на прийом у Фінляндії, де зібралася іспанська діаспора.