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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королева Летиція у ніжно-рожевому образі з'явилася на церемонії привітання у Фінляндії

Президент Фінляндії Олександр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб вітали короля Іспанії Філіпа VI та королеву Летицію на церемонії біля Президентського палацу у Гельсінкі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Королівське подружжя Іспанії вирушило з державним візитом до Фінляндії вперше від моменту сходження короля Філіпа VI на престол. Мета візиту – зміцнення двосторонніх відносин та співробітництва.

Королева Летиція з'явилася на публіці в ніжно-рожевому пальті Carolina Herrera і світлій сукні, декорованій квітами від Pedro del Hierro, в руках тримала хустку та рожеву невелику сумку. Вона одягала це пальто під час численних державних візитів, зовсім нещодавно — до Швеції та Данії.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева також обрала сережки у вигляді квітів з діамантів від Gold & Roses, її волосся було розпущене хвилями і заправлене за одне вухо. Макіяж включав сяйливу шкіру з бронзовим ефектом та блискучі рожеві губи.

Королева Летиція, король Філіп VI, президент Фінляндії Олександр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI, президент Фінляндії Олександр Стубб та його дружина Сюзанна Іннес-Стубб / © Getty Images

А вчора ввечері, нагадаємо, королева одягла витончений чорний жакет зі страусовим пір'ям та штани до тону на прийом у Фінляндії, де зібралася іспанська діаспора.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

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