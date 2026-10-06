Королева Летиция в нежно-розовом образе появилась на церемонии приветствия в Финляндии

Королева Летиция / © Getty Images

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Королевская чета Испании отправилась с государственным визитом в Финляндию впервые с момента восшествия короля Филиппа VI на престол. Цель визита — укрепление двусторонних отношений и сотрудничества.

Королева Летиция появилась на публике в нежно-розовом пальто Carolina Herrera и светлом платье, декорированном цветами от Pedro del Hierro, в руках держала платок и розовую небольшую сумку. Она надевала это пальто во время многочисленных государственных визитов, совсем недавно — в Швецию и Данию.

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Королева Летиция / © Getty Images

Королева также выбрала серьги в виде цветов из бриллиантов от Gold & Roses, ее волосы были распущены волнами и заправлены за одно ухо. Макияж включал сияющую кожу с бронзовым эффектом и блестящие розовые губы.

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Королева Летиция, король Филипп VI, президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб / © Getty Images

А вчера вечером, напомним, королева надела изящный черный жакет со страусиным перьям и брюки в тон на прием в Финляндии, где собралась испанская диаспора.

Королева Летиция / © Getty Images

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