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Королева Летиция в нежно-розовом образе появилась на церемонии приветствия в Финляндии
Президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб приветствовали короля Испании Филиппа VI и королеву Летицию на церемонии у Президентского дворца в Хельсинки.
Королевская чета Испании отправилась с государственным визитом в Финляндию впервые с момента восшествия короля Филиппа VI на престол. Цель визита — укрепление двусторонних отношений и сотрудничества.
Королева Летиция появилась на публике в нежно-розовом пальто Carolina Herrera и светлом платье, декорированном цветами от Pedro del Hierro, в руках держала платок и розовую небольшую сумку. Она надевала это пальто во время многочисленных государственных визитов, совсем недавно — в Швецию и Данию.
Королева также выбрала серьги в виде цветов из бриллиантов от Gold & Roses, ее волосы были распущены волнами и заправлены за одно ухо. Макияж включал сияющую кожу с бронзовым эффектом и блестящие розовые губы.
А вчера вечером, напомним, королева надела изящный черный жакет со страусиным перьям и брюки в тон на прием в Финляндии, где собралась испанская диаспора.