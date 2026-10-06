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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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40-летняя беременная Сиара вышла на подиум во время Недели моды в Париже

Сиара продемонстрировала свой живот на показе Junya Watanabe в рамках Недели моды в Париже.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Сиара

Сиара / © Getty Images

40-летняя беременная певица вышла на подиум в фиолетовых леггинсах и топе того же цвета с ярко-розовыми полосками, которые подчеркивали, что звезда в положении. Она дополнила наряд широким чёрным ремнем, низко посаженным на бёдрах, бежевым тренчем и украшенной чёрной кепкой.

Сиара / © Getty Images

Сиара / © Getty Images

Кроме того, Сиара посетила гала-вечер BoF 500, который состоялся в рамках Недели моды в Париже в отеле Shangri-La Paris в кардинально ином образе — в абсолютно прозрачном чёрном платье, которое она носила в сочетании с массивными украшениями на шее и классическими туфлями на каблуках.

Сиара / © Getty Images

Сиара / © Getty Images

Это появление Сиары произошло всего через несколько недель после того, как певица и её супруг Расселл Уилсон объявили о предстоящем пополнении в семье— об их четвёртом общем ребёнке.

Исполнительница показала округлившийся живот в видео, которое подписала: «Еще один человек, которого мы будем любить».

Таким образом, Сиара станет мамой пятерых детей. Еще до брака с Уилсоном она родила сына Фьючера от своего бывшего жениха.

После свадьбы с Уилсоном у неё в апреле 2017 года родилась дочь Сиенна, в 2020-м — сын Вин, а в 2023 году — дочь Амора.

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