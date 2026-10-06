Вагітна 40-річна Сіара вийшла на подіум під час Тижня моди в Парижі

Сіара / © Getty Images

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Вагітна 40-річна співачка вийшла на подіум у фіолетових легінсах і топі такого ж кольору з яскраво-рожевими смугами, що підкреслювали те, що зірка при надії. Вона доповнила вбрання широким чорним ременем, низько посадженим на стегнах, бежевим тренчем і декорованою чорною кепкою.

Сіара / © Getty Images

Також Сіара відвідала галавечір BoF 500, який відбувся в межах Тижня моди в Парижі в готелі Shangri-La Paris у кардинально іншому образі — абсолютно прозорій чорній сукні, яку носила у поєднанні з масивними прикрасами на шиї та класичними туфлями на підборах.

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Сіара / © Getty Images

Ця поява Сіари відбулася лише через кілька тижнів після того, як співачка та її чоловік Расселл Вілсон оголосили про майбутнє поповнення в родині — їхню четверту спільну дитину.

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Виконавиця показала округлий живіт у відео, яке підписала: «Ще одна людина, яку ми любитимемо».

Таким чином, Сіара стане мамою вп’ятьох дітей. Ще до шлюбу з Вілсоном вона народила сина Ф’ючера від свого колишнього нареченого.

Після весілля ж Вілсоном у неї народилася донька Сієнна у квітні 2017 року, у 2020-му — син Він, а 2023 року — донька Амора.

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