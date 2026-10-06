- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 166
- Час на прочитання
- 1 хв
Вагітна 40-річна Сіара вийшла на подіум під час Тижня моди в Парижі
Сіара продемонструвала свій живіт на показі Junya Watanabe в межах Тижня моди в Парижі.
Вагітна 40-річна співачка вийшла на подіум у фіолетових легінсах і топі такого ж кольору з яскраво-рожевими смугами, що підкреслювали те, що зірка при надії. Вона доповнила вбрання широким чорним ременем, низько посадженим на стегнах, бежевим тренчем і декорованою чорною кепкою.
Також Сіара відвідала галавечір BoF 500, який відбувся в межах Тижня моди в Парижі в готелі Shangri-La Paris у кардинально іншому образі — абсолютно прозорій чорній сукні, яку носила у поєднанні з масивними прикрасами на шиї та класичними туфлями на підборах.
Ця поява Сіари відбулася лише через кілька тижнів після того, як співачка та її чоловік Расселл Вілсон оголосили про майбутнє поповнення в родині — їхню четверту спільну дитину.
Виконавиця показала округлий живіт у відео, яке підписала: «Ще одна людина, яку ми любитимемо».
Таким чином, Сіара стане мамою вп’ятьох дітей. Ще до шлюбу з Вілсоном вона народила сина Ф’ючера від свого колишнього нареченого.
Після весілля ж Вілсоном у неї народилася донька Сієнна у квітні 2017 року, у 2020-му — син Він, а 2023 року — донька Амора.