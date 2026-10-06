Більшість українців допускає переговори з Росією: що показало опитування КМІС

Переговори (ілюстративне фото) / © ТСН

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Три чверті українців допускають проведення переговорів із Росією для завершення війни. Водночас це не означає готовності підтримувати поступки Москві.

Про це свідчить нове опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене 12–21 вересня 2026 року.

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Згідно з результатами, 75% опитаних допускають проведення переговорів із Росією вже зараз. Не підтримують таку можливість 21%, ще 4% не визначилися з відповіддю.

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У КМІС окремо наголосили: респондентів запитували лише про сам факт можливих переговорів, а не про територіальні чи інші поступки на користь Росії. Тому трактувати ці 75% як підтримку російських умов завершення війни некоректно.

Результати опитування. / © КМІС

Який сценарій припинення вогню готові підтримати українці

Окремо КМІС запропонував респондентам сценарій негайного припинення вогню за нинішньою лінією фронту, але з кількома умовами: Україна юридично не визнає окуповані території частиною Росії, продовжує зміцнювати армію та рух до ЄС і НАТО.

Такий варіант готові підтримати 69% українців. Проти виступили 22%, ще 9% не визначилися.

Водночас попередні опитування КМІС показували, що ставлення українців значною мірою залежить від наявності реальних гарантій безпеки.

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Наприкінці липня — на початку серпня сценарій виведення українських військ із Донбасу в обмін на абстрактні гарантії США та Європи підтримували лише 32%, тоді як 60% його відкидали.

Якщо ж йшлося про заморожування бойових дій за нинішньою лінією фронту із посиленими постачаннями зброї та фінансовою підтримкою України, підтримка зростала до 59%, а 31% були категорично проти.

У травні 2026 року 61% опитаних також відкидали припинення вогню за нинішньою лінією фронту, якщо воно не супроводжувалося гарантіями безпеки, зброєю та фінансовою допомогою.

У КМІС роблять висновок, що нинішня висока підтримка припинення бойових дій значною мірою пов’язана саме з умовою подальшого зміцнення України, а не з готовністю до односторонніх поступок Росії.

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Опитування провели серед 1002 повнолітніх громадян України, які проживають на підконтрольній уряду території. Респондентів опитували телефоном методом випадкової вибірки мобільних номерів.

Що кажуть про мирні переговори в МЗС України

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова розглянути пропозиції щодо припинення вогню. Наразі Київ отримав чотири такі ініціативи — від Індії, Туреччини, Єгипту та США. Найширшу пропозицію, за його словами, висунула Індія: йдеться про можливе перемир’я в енергетичній сфері та Чорному морі.

Сибіга також наголошував, що переговори про завершення війни мають відбуватися у тристоронньому форматі за участі України, США та Росії. На його думку, без Вашингтона досягти справедливого миру неможливо.

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня повідомив, що США запропонували до кінця місяця провести технічну тристоронню зустріч України, Росії та США. Потенційним місцем переговорів можуть стати Об’єднані Арабські Емірати або інша країна, яку визначить американська сторона.

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