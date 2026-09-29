Саймон Шустер випустив нову статтю про мирні переговори: головні тези / © ТСН.ua

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Відомий багатьом українцям за гучною книжкою про президента Володимира Зеленського «The Showman» і скандальною статтею у Time американський журналіст Саймон Шустер опублікував нову велику статтю про перебіг переговорного процесу щодо закінчення війни в Україні та нові деталі про відносини між США й Росією.

ТСН. ua зібрав головні тези з цієї статті.

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Пом’якшення санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп нібито схвалив ідею пом’якшувати санкції проти Росії в обмін на визволення політв’язнів. Зауважимо — йдеться передусім про американських громадян і, можливо, російських опозиціонерів, а не українських військовополонених і цивільних бранців.

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За інформацією журналіста, таку схему запропонував спецпосланець Джон Коул, який домігся у Білорусі звільнення приблизно 500 політв’язнів в обмін на послаблення санкцій.

Паралельно Вашингтон і Мінськ почали обговорювати велику угоду щодо купівлі білоруського калію, про що президент США оголосив минулого тижня. За словами Коула, в цих переговорах бере участь і Росія — через європейські санкції вивозити білоруський калій, ймовірно, доведеться через російську територію.

План Коула щодо Москви перебуває на ранній стадії та спрямований на подолання безвиході в переговорах між Росією і США, пише Шустер.

Він зауважує, що новий підхід до взаємодії з Кремлем, ймовірно, обурить українців, європейців і навіть багатьох союзників Трампа на Капітолійському пагорбі. Будь-яка потенційна ділова угода між США та Росією ризикує спрямувати гроші до російських військових у той час, коли вони продовжують тероризувати Україну та погрожують ширшою війною проти союзників США в Європі.

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Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська натомість попереджає, що обмін ув’язнених на зняття санкцій може лише підштовхнути владу Росії та Білорусі до захоплення більшої кількості заручників.

Американці вірять «у магію бізнесу», українці — ні

Один із прихильників «бізнесового» підходу до переговорів із Росією — зять Трампа Джаред Кушнер, який бере участь у мирному врегулюванні.

На початку вересня він їздив до Москви і після на конференції в Києві через відеозв’язок розповідав слухачам про користь «угод про процвітання». За його словами, Путіну та Зеленському «потрібно мати щось, чого можна з нетерпінням очікувати» щодо іноземних інвестицій і підвищення рівня життя своїх громадян після припинення вогню. Він упевнений, що саме майбутні інвестиції спонукають суспільство бажати миру.

Шустер із сарказмом зауважує на це, що українці мають безліч причин чекати на мир, і перспективи підвищення заробітної плати наших громадян хвилюють далеко не першочергово. Росія продовжує бомбардувати українські міста день і ніч, українські солдати продовжують гинути на фронті, цивільні — в тилу від ударів РФ.

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Він нагадує, що як частину будь-якої мирної угоди, Зеленський вимагав від своїх західних союзників залізобетонних гарантій безпеки, щоб Росія не нападала знову в майбутньому.

Представники українського президента сказали журналістові на умовах анонімності, що вони не розглядають «угоди про процвітання» з Росією як будь-яку гарантію безпеки для України, навпаки, вони розглядають торгівлю Заходу з Росією як спосіб для Путіна зміцнити свої військові сили та продовжити війну.

Шустер розповідає, що останніми тижнями представники української влади були вражені, почувши, як посланці Трампа використовують мирні переговори як засіб просування ділових угод.

«Це те, що ними зараз рухає», — сказав йому один із переговорників про американців. Другий переговірник додав: «Вони вірять у магію бізнесу. Вони думають, що якщо вони укладуть ці ділові угоди, росіяни не повернуться до мілітаризму після війни».

Водночас другий переговорник додав, що наразі посланці Трампа не бачать способу вести бізнес з Росією без попереднього досягнення хоча б часткового припинення вогню в Україні.

Посланці Трампа та російські удари

5 вересня Віткофф і Кушнер зустрічалися з Путіним у Кремлі і потім мали намір вперше прилетіти до Києва. Для безпечного візиту вони попросили Путіна про триденне припинення вогню.

Той запевнив, що надав відповідний наказ. Виявилося, що він збрехав. Того ж ранку російські війська завдали удару по аеропорту Бориспіль, де планували приземлитися Віткофф і Кушнер, повідомили джерела Шустера. Тому американці змінили свої плани на наступний день і вирушили до Києва з Польщі поїздом.

Американський журналіст пише, що бачив записи з камер спостереження з ударом по аеропорту та фотографії вирви поруч зі злітно-посадковою смугою.

Після прибуття до Києва представники Трампа кілька годин зустрічалися з Зеленським і його командою переговірників.

Ймовірні переговори в Абу-Дабі про закінчення війни

За інформацією Саймона Шустера, посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорили з Зеленським у Києві обмежене припинення вогню і готують зустріч України та РФ в Абу-Дабі.

Він зазначає, що американці прагнуть якнайшвидше організувати зустріч за участю Трампа, Путіна та Зеленського.

Державний секретар Марко Рубіо оголосив, що США запросили Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в гольф-клубі Трампа в Маямі, де американський очільник також міг би спробувати запросити Зеленського за стіл переговорів. Путін ще не прийняв запрошення.

Зеленський досі вірить, що зможе переконати Путіна

Незалежно від місця проведення і формату Зеленський із задоволенням взяв би участь у такому саміті, каже журналіст.

«Він, як і раніше, вірить, що зможе подивитися Путіну в очі та вирішити це питання», — цитує Шустер слова нібито «одного з найближчих помічників» українського президента на умовах анонімності.

До весни нічого не буде?

За словами Саймона Шустера, посилення ударів українці розцінили як серйозну ескалацію та ознаку планів Росії на наступні кілька місяців.

Він зізнається, що жоден з небагатьох чиновників адміністрації Зеленського, які спілкувалися з ним для цієї статті, не очікував, що Путін розпочне якісь серйозні мирні переговори щонайменше до весни.

«Путін накопичував ракети не просто так, і він має намір використати їх цієї зими», — цитує журналіст одного з українських співрозмовників.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, спецпосланець Володимира Путіна Кирило Дмитрієв обговорив у Вашингтоні закінчення війни в Україні.

Раніше у Foreign Policy назвали умови для завершення війни.

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