Саймон Шустер выпустил новую статью о мирных переговорах: главные тезисы / © ТСН.ua

Реклама

Известный многим украинцам по громкой книге о президенте Владимире Зеленском «The Showman» и скандальной статье в Time американский журналист Саймон Шустер опубликовал новую обширную статью о ходе переговорного процесса по завершению войны в Украине и новые детали об отношениях между США и Россией.

ТСН. ua собрал главные тезисы этой статьи.

Реклама

Смягчение санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп якобы одобрил идею смягчать санкции против России в обмен на освобождение политзаключенных. Заметим — речь идет, прежде всего, об американских гражданах и, возможно, российских оппозиционерах. А не украинских военнопленных и гражданских пленниках.

Реклама

По информации журналиста Саймона Шустера, такую схему предложил спецпосланник Джон Коул, достигший в Беларуси освобождения около 500 политзаключенных в обмен на ослабление санкций.

Параллельно Вашингтон и Минск начали обсуждать крупное соглашение о покупке белорусского калия, о чем президент США объявил на прошлой неделе. По словам Коула, в этих переговорах принимает участие и Россия — из-за европейских санкций вывозить белорусский калий, вероятно, придется через российскую территорию.

План Коула по Москве находится на ранней стадии и направлен на преодоление безысходности в переговорах между Россией и США, пишет Шустер.

Журналист отмечает, что новый подход к взаимодействию с Кремлем, вероятно, возмутит украинцев, европейцев и даже многих союзников Трампа на Капитолийском холме. Любое потенциальное деловое соглашение между США и Россией рискует направить деньги к российским военным, в то время как они продолжают терроризировать Украину и угрожают более широкой войной против союзников США в Европе.

Реклама

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предупреждает, что обмен заключенных на снятие санкций может лишь подтолкнуть власти России и Беларуси к захвату большего количества заложников.

Американцы верят «в магию бизнеса». Украинцы — нет

Один из сторонников «бизнесового» подхода к переговорам с Россией — зять Трампа Джаред Кушнер, участвующий в мирном урегулировании.

В начале сентября он ездил в Москву и после на конференции в Киеве по видеосвязи рассказывал слушателям о пользе «соглашений о процветании». По его словам, Путину и Зеленскому «нужно иметь что-то, чего можно с нетерпением ждать» в плане иностранных инвестиций и повышения уровня жизни своих граждан после прекращения огня. Он уверен, что именно будущие инвестиции побуждают общество желать мира.

Шустер с сарказмом отмечает, что у украинцев есть множество причин ждать мира, и перспективы повышения заработной платы наших граждан волнуют далеко не в первую очередь. Россия продолжает бомбить украинские города день и ночь, украинские солдаты продолжают гибнуть на фронте, гражданские — в тылу от ударов РФ.

Реклама

Шустер напоминает, что как часть любого мирного соглашения, Зеленский требовал от своих западных союзников железобетонных гарантий безопасности, чтобы Россия не нападала снова в будущем.

Представители Зеленского сказали журналисту на условиях анонимности, что они не рассматривают «соглашение о процветании» с Россией как гарантию безопасности для Украины. Напротив, они рассматривают торговлю Запада с Россией как способ Путина укрепить свои военные силы и продолжить войну.

Шустер рассказывает, что в последние недели представители украинской власти были поражены, услышав, как посланники Трампа используют мирные переговоры как средство продвижения деловых соглашений.

«Это то, что ими сейчас двигает», — сказал ему один из переговорщиков об американцах. Второй переговорщик добавил: Они верят в магию бизнеса. Они думают, что если они заключат эти деловые соглашения, россияне не вернутся к милитаризму после войны».

В то же время второй переговорщик добавил, что пока посланцы Трампа не видят способа вести бизнес с Россией без предварительного достижения хотя бы частичного прекращения огня в Украине.

Посланники Трампа и российские удары

5 сентября Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле и затем намеревались впервые прилететь в Киев. Для безопасного визита они пригласили Путина трехдневное прекращение огня.

Путин заверил, что дал соответствующий приказ. Оказалось, что он соврал. В то же утро российские войска нанесли удар по аэропорту Борисполя, где планировали приземлиться Уиткофф и Кушнер, сообщили источники Шустера. Поэтому американцы изменили свои планы на следующий день и отправились в Киев из Польши на поезде.

Шустер пишет, что видел в записи с камер наблюдения с ударом по аэропорту и фотографии воронки рядом со взлетно-посадочной полосой.

По прибытии в Киев Кушнер и Уиткофф несколько часов встречались с Зеленским и его командой переговорщиков.

Вероятные переговоры в Абу-Даби об окончании войны

По информации Саймона Шустера, посланники Трампа Уиткофф и Кушнер обсудили с Зеленским в Киеве ограниченное прекращение огня и готовят встречу Украины и РФ в Абу-Даби.

Журналист отмечает, что американцы стремятся как можно быстрее организовать встречу с участием Трампа, Путина и Зеленского.

Государственный секретарь Марко Рубио объявил, что США пригласили Путина на саммит G20, который состоится в декабре в гольф-клубе Трампа в Майами, где Трамп также мог попытаться пригласить Зеленского за стол переговоров. Путин еще не принял приглашение.

Зеленский до сих пор верит, что сможет убедить Путина

Независимо от места проведения и формата, Зеленский с удовольствием принял участие в таком саммите, говорит журналист.

«Он по-прежнему верит, что сможет посмотреть Путину в глаза и решить этот вопрос», — цитирует Шустер слова якобы одного из ближайших помощников Зеленского на условиях анонимности.

До весны ничего не будет?

По словам Шустера, усиление ударов украинцы расценили как серьезную эскалацию и признак планов России на следующие несколько месяцев.

Журналист признается, что ни один из немногих чиновников администрации Зеленского, общавшихся с ним для этой статьи, не ожидал, что Путин начнет какие-то серьезные мирные переговоры, по меньшей мере, до весны.

«Путин накапливал ракеты не просто так, и он намерен использовать их этой зимой», — цитирует Шустер одного из украинских собеседников.

Напомним, по информации Reuters, спецпосланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев обсудил в Вашингтоне окончание войны в Украине.

Ранее в Foreign Policy назвали условия для завершения войны.

Новости партнеров

Новости партнеров