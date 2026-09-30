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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину с утра 30 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
Реактивный БпЛА через Украинку в направлении Киева.
Группа реактивных БПЛА курсом на Смелу, Черкассы с юга.
Группа БпЛА на Сергеевке/Заливе на Одесщине из акватории Черного моря
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские «Шахеды» ударили по больнице и подстанциям скорой помощи в Запорожье.
Мы ранее информировали, что в трех районах Киевской области из-за утренней атаки вражеских беспилотников повреждены 11 гражданских объектов, на местах работают спасатели и экстренные службы.