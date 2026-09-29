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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по железной дороге в Винницкой области, тысячи людей остались без света — первые детали

Из-за повреждений без электроэнергии осталось более 15 тысяч потребителей.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Восстановление электроснабжения

Восстановление электроснабжения / © скриншот с видео

В результате вражеской атаки в Винницкой области попадание в объект железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Telegram.

Чиновница отметила, что из-за повреждений без электроэнергии остались более 15 тысяч потребителей.

«На местах работают все соответствующие службы. Идет ликвидация последствий атаки. К счастью, пострадавших нет», — резюмировала она.

Напомним, Россия усилила атаки на украинские пассажирские поезда реактивными беспилотниками. С начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 локомотивов. Только с начала года российские военные нанесли удары по 120 пассажирским вагонам, 304 локомотивам и 43 станциям.

Из-за усиления атак правительство утвердило новые правила работы железной дороги во время воздушных тревог. При «красном» уровне опасности посадку и отправление поездов будут приостанавливать, а пассажиров будут отправлять в укрытия.

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