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РФ ударила "Цирконами" по Винницкой области и баллистикой по Киеву: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки
Во время комбинированной ночной атаки российские войска применили гиперзвуковые ракеты Циркон для удара по Винницкой области, подтвердил Юрий Игнат.
Во время массированного ночного обстрела Украины российские оккупационные войска применили гиперзвуковые ракеты «Циркон» для нанесения ударов по территории Винницкой области.
Об этом в эфире «Ранок.LIVE» сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, враг совершил комбинированную атаку, запустив широкий спектр ракетного вооружения, в частности баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», Х-101, а также гиперзвуковые «Цирконы».
Основной баллистический удар россияне направили в Киев, а крылатыми ракетами атаковали западные регионы Украины, в частности Львовскую область. В то же время вблизи Винницы специалисты уже обнаружили обломки гиперзвукового оружия.
«Имеем вблизи Винницы обломки ракет. Предварительно это „Цирконы“, потому что и дальность применения, и параметры характеризуют именно эти ракеты», — отметил Юрий Игнат.
Напомним, в ночь на 30 июля Россия совершила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине, применив ракеты разных типов и сотни ударных беспилотников. Основными целями неприятеля стали Киевская и Львовская области.
По ситуации на утро Силы противовоздушной обороны, по предварительным данным, обезвредили 320 воздушных целей. Среди них:
одну баллистическую ракету;
54 крылатые ракеты;
265 ударных беспилотников разных типов.