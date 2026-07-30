РФ ударила "Цирконами" по Винницкой области и баллистикой по Киеву: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки

Ракета «Циркон»

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Во время массированного ночного обстрела Украины российские оккупационные войска применили гиперзвуковые ракеты «Циркон» для нанесения ударов по территории Винницкой области.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По его словам, враг совершил комбинированную атаку, запустив широкий спектр ракетного вооружения, в частности баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», Х-101, а также гиперзвуковые «Цирконы».

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Основной баллистический удар россияне направили в Киев, а крылатыми ракетами атаковали западные регионы Украины, в частности Львовскую область. В то же время вблизи Винницы специалисты уже обнаружили обломки гиперзвукового оружия.

«Имеем вблизи Винницы обломки ракет. Предварительно это „Цирконы“, потому что и дальность применения, и параметры характеризуют именно эти ракеты», — отметил Юрий Игнат.

Напомним, в ночь на 30 июля Россия совершила один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине, применив ракеты разных типов и сотни ударных беспилотников. Основными целями неприятеля стали Киевская и Львовская области.

По ситуации на утро Силы противовоздушной обороны, по предварительным данным, обезвредили 320 воздушных целей. Среди них:

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одну баллистическую ракету;

54 крылатые ракеты;

265 ударных беспилотников разных типов.

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