Ракета убила целую семью в собственном доме, выжил только пес: новые детали трагедии в Кривом Роге

Ракета уничтожила дом

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В Радушном в Криворожском районе Днепропетровской области 30 июля в результате российского массированного удара погибли все члены многодетной семьи.

Об этом сообщили в Новопольской сельской раде, в состав которого входит село Радушное.

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В результате попадания погибли 6 человек — трое взрослых и трое детей. Еще 8 человек ранены, в том числе мальчики 6 и 15 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Последствия атаки

Кроме того, два частных дома разрушены до основания, еще пять — повреждены. Возникшие после удара пожары подразделения ГСЧС ликвидировали.

Во время разбора завалов достали дома семьи Вороновых достали собаку Рокки. Он единственный, кто выжил.

Ранее сообщалось, что в пригороде Кривого Рога в частный дом, где жила семья, было попадание баллистической ракеты «Искандер-М», выпущенной из российского Воронежа.

Атака РФ по Украине 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля российские войска массированно атаковали ряд украинских регионов дронами и ракетами. Есть погибшие и пострадавшие.

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Под ударом, в частности, находился Киев. В Оболонском районе после попаданий загорелись павильоны на рынке, в Святошинском — гаражный кооператив. Известно об одном погибшем человеке и двух пострадавших.

Во Львове после атаки зафиксировано несколько попаданий, повреждены две многоэтажки и нежилые постройки. По данным ОВА, известно о 20 пострадавших, 14 из них — в больницах. Под завалами жилого дома остаются люди, идет спасательная операция.

При атаке по Полтавской области зафиксировано попадание в терминал «Новой почты», также горели склады частного предприятия. Известно о погибшем человеке.

Дата публикации 08:59, 30.07.26 Количество просмотров 29 Ракета попала в дом под Кривым Рогом- погибла вся семья, выжил только пес

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