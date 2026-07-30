Простили за диверсию, но он снова поджег авто военных: история подростка, которого завербовала РФ

Подросток / © Pixabay

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Несовершеннолетний парень, получивший условный срок за поджог релейных шкафов по заказу российского куратора, уже через несколько недель после приговора, по данным следствия, снова согласился выполнять преступные задания. На этот раз он поджег три автомобиля украинских военных. Теперь ему грозит реальное лишение свободы сроком до 10 лет.

Об этом сообщает «Следство.Инфо» со ссылкой на материалы дела и данные Офиса Генерального прокурора.

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Первые «заработки» начались с Telegram

По данным следствия, история началась после того, как старший брат Игоря (имена изменены). нашел в Telegram предложение легкого заработка. Из-за российского куратора, который представлялся как Нико Ковач, сначала выполняли мелкие задания, а впоследствии перешли к диверсиям.

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Сначала Игорь наносил граффити, а затем стал поджигать релейные шкафы на железной дороге.

«Братья живут в одном доме и совершают аналогичные преступления — поэтому мы предполагаем, что именно Николай дал Игорю контакт куратора», — рассказала прокурор Николаевской областной прокуратуры Евгения Порошина.

После каждого поджога парень посылал видеозапись выполненного задания куратору, получая оплату в криптовалюте.

На что тратили средства

По словам прокуроров, никакой идеологической основы в деле не было. Подростки соглашались на преступления из-за желания быстро заработать. Вырученные средства они тратили на еду, новую одежду, сладости, телефон и подарки.

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«Ребят не шантажировали, не манипулировали ими. Все было просто и банально — предложение заработать», — отмечает прокурор.

После задержания Игр полностью признал вину, сотрудничал со следствием и заключил соглашение о признании виновности.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы, однако, учитывая несовершеннолетний возраст, искреннее раскаяние и активное содействие расследованию, освободил от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.

«С учетом соглашения, возраста Игоря, признания вины, активного содействия раскрытию преступления суд решил, что у него будет два года испытательного срока», — объяснила Евгения Порошина.

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Кроме того, парень компенсировал около 30 тысяч гривен ущерба за поврежденный релейный шкаф. Впрочем, шансом поправиться Игорь, по данным следствия, не воспользовался.

Уже через несколько недель после приговора в Николаеве загорелись автомобили украинских военных. Следователи установили, что были подожжены два волонтерских пикапа и новый микроавтобус, который должен использоваться для выездов военных на позиции.

В этот раз, по версии следствия, парня завербовал другой российский куратор, называвший себя «Андрей».

После повторного задержания суд избрал Игорю меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 484 тысячи гривен. Поскольку такой суммы семья не имеет, подросток уже более полугода находится в следственном изоляторе.

По праву рассматривают в закрытом режиме из-за его несовершеннолетнего возраста.

Евгения Порошина не скрывает своего изумления повторным преступлением.

«Я была уверена, что он исправится, сделает выводы и больше не будет совершать преступления. Я и подумать не могла, что он снова пойдет по этой тропинке. Мы смотрели на него и думали: золотой ребенок», — говорит прокурор.

По ее словам, подросток сотрудничал со следствием, не вел себя агрессивно и производил впечатление человека, осознавшего свои ошибки.

Как работает схема российских вербовщиков

Прокурор рассказывает, что вербовщики обычно начинают с простых и хорошо оплачиваемых задач.

Сначала они просят сфотографировать магазин или другой гражданский объект за символическое вознаграждение — 100–150 гривен. После этого предлагают все более опасные задачи: фотографирование инфраструктуры, поджоги релейных шкафов, а затем автомобилей военных или других стратегических объектов.

«У детей появлялся азарт, они хотели больше сумм и сами спрашивали, есть ли новые задачи», — объясняет Евгения Порошина.

По ее словам, российские кураторы не говорят о помощи РФ. Основной аргумент — быстрые деньги.

Какое наказание грозит подростку

В настоящее время Игорь обвиняется в повторных диверсиях. Также потерпевшие заявили гражданский иск на 1 миллион гривен за уничтоженный транспорт.

По совокупности инкриминируемых преступлений несовершеннолетнему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

«На этот раз раскаяние ему уже не поможет. Теперь у него в любом случае будет реальное наказание», — подчеркнула прокурор.

Вербовка украинцев — последние новости

Напомним, в Житомире несовершеннолетнюю жительницу Бердичева подозревают в умышленном убийстве 27-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины по указанию российских кураторов.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала 18-летнего жителя Киева, который, по данным следствия, работал на российские спецслужбы и собирал информацию о последствиях массированной атаки по столице 24 мая.

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