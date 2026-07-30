Пробачили за диверсію, але він знову підпалив авто військових: історія підлітка, якого завербувала РФ

Підліток / © Pixabay

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Неповнолітній хлопець, який отримав умовний термін за підпал релейних шаф на замовлення російського куратора, вже за кілька тижнів після вироку, за даними слідства, знову погодився виконувати злочинні завдання. Цього разу він підпалив три автомобілі українських військових. Тепер йому загрожує реальне позбавлення волі на строк до 10 років.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на матеріали справи та дані Офісу Генерального прокурора.

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Перші «заробітки» почалися з Telegram

За даними слідства, історія почалася після того, як старший брат Ігоря (імена змінені). знайшов у Telegram пропозицію легкого заробітку. Через російського куратора, який представлявся як «Ніко Ковач», спочатку виконували дрібні завдання, а згодом перейшли до диверсій.

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Спершу Ігор наносив графіті, а потім почав підпалювати релейні шафи на залізниці.

«Брати живуть в одній хаті і вчиняють аналогічні злочини — тож ми припускаємо, що саме Микола дав Ігореві контакт куратора», — розповіла прокурорка Миколаївської обласної прокуратури Євгенія Порошина.

Після кожного підпалу хлопець надсилав відеозапис виконаного завдання куратору, отримуючи оплату в криптовалюті.

На що витрачали кошти

За словами прокурорів, жодного ідеологічного підґрунтя у справі не було. Підлітки погоджувалися на злочини через бажання швидко заробити. Отримані кошти вони витрачали на їжу, новий одяг, солодощі, телефон та подарунки.

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«Хлопців не шантажували, не маніпулювали ними. Усе було просто й банально — пропозиція заробити», — зазначає прокурорка.

Після затримання Ігор повністю визнав провину, співпрацював зі слідством і уклав угоду про визнання винуватості.

Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, однак, зважаючи на неповнолітній вік, щире каяття та активне сприяння розслідуванню, звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим строком.

«З урахуванням угоди, віку Ігоря, визнання вини, активного сприяння розкриттю злочину суд вирішив, що він матиме два роки іспитового строку», — пояснила Євгенія Порошина.

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Крім того, хлопець компенсував близько 30 тисяч гривень збитків за пошкоджену релейну шафу. Втім, шансом виправитися Ігор, за даними слідства, не скористався.

Уже через кілька тижнів після вироку в Миколаєві почали горіти автомобілі українських військових. Слідчі встановили, що були підпалені два волонтерські пікапи та новий мікроавтобус, який мав використовуватися для виїздів військових на позиції.

Цього разу, за версією слідства, хлопця завербував інший російський куратор, який називав себе «Андрєй».

Після повторного затримання суд обрав Ігорю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 484 тисячі гривень.Оскільки такої суми родина не має, підліток уже понад пів року перебуває у слідчому ізоляторі.

С праву розглядають у закритому режимі через його неповнолітній вік.

Євгенія Порошина не приховує свого здивування повторним злочином.

«Я була впевнена, що він виправиться, зробить висновки і більше не вчинятиме злочинів. Я й подумати не могла, що він знову піде цією стежкою. Ми дивилися на нього й думали: золота дитина», — каже прокурорка.

За її словами, підліток співпрацював зі слідством, не поводився агресивно і справляв враження людини, яка усвідомила свої помилки.

Як працює схема російських вербувальників

Прокурорка розповідає, що вербувальники зазвичай починають із простих і добре оплачуваних завдань.

Спочатку вони просять сфотографувати магазин чи інший цивільний об’єкт за символічну винагороду — 100–150 гривень. Після цього пропонують дедалі небезпечніші завдання: фотографування інфраструктури, підпали релейних шаф, а згодом — автомобілів військових чи інших стратегічних об’єктів.

«У дітей з’являвся азарт, вони хотіли більших сум і самі питали, чи є нові завдання», — пояснює Євгенія Порошина.

За її словами, російські куратори не говорять про допомогу РФ. Основний аргумент — швидкі гроші.

Яке покарання загрожує підлітку

Нині Ігор обвинувачується у повторних диверсіях. Також потерпілі заявили цивільний позов на 1 мільйон гривень за знищений транспорт.

За сукупністю інкримінованих злочинів неповнолітньому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

«Цього разу каяття йому вже не допоможе. Тепер у нього в будь-якому разі буде реальне покарання», — наголосила прокурорка.

Вербування українців — останні новини

Нагадаємо, у Житомирі неповнолітню мешканку Бердичева підозрюють у навмисному вбивстві 27-річного військовослужбовця Збройних сил України за вказівкою російських кураторів.

Раніше повідомлялось, що СБУ затримала 18-річного мешканця Києва, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби та збирав інформацію про наслідки масованої атаки по столиці 24 травня.

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