РФ вдарила по Житомирщині: серед постраждалих троє дітей

Обстріл Житомирщини / © tsn.ua

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У Житомирській області під час масованої ракетно-дронової атаки російських військ 30 липня зафіксовано влучання по одному з аграрних підприємств у Коростенському районі. Внаслідок удару постраждали п'ятеро людей, серед яких троє дітей.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

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За його словами, вибухова хвиля пошкодила житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури.

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До медичних закладів госпіталізували трьох дітей та двох дорослих. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Наразі на місці працюють рятувальники, правоохоронці, медики та представники місцевої влади. Триває ліквідація наслідків російської атаки, а також фіксація пошкоджень і руйнувань.

Очільник ОВА закликав жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози.

Як ми писали, у ніч проти 30 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні. Головними цілями атаки стали Київщина та Львівщина. Загалом окупанти застосували 358 засобів повітряного нападу: 74 ракети та 284 ударні безпілотники різних типів. Серед них — 4 ракети "Циркон"/"Онікс", 9 балістичних "Іскандер-М"/С-400/KN-23, 61 крилата ракета Х-101/"Калібр" та 284 БпЛА (Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори). Під ударами також опинилися *Дніпропетровська, Сумська, Вінницька, Полтавська, Миколаївська та Івано-Франківська області. Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 320 повітряних цілей: 1 балістичну ракету, 54 крилаті ракети та 265 ударних безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних і 2 крилатих ракет, а також 17 ударних дронів на 20 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється.

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