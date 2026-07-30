Коли копати картоплю: які сприятливі дні, а в які не можна цього робити, бо бульби гнитимуть

Коли копати картоплю 2026 року / © Pixabay

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Вчасно викопана картопля краще зберігається, рідше уражається гниллю та зберігає свої смакові властивості до кінця весни. Багато городників під час збирання врожаю орієнтуються не лише на стан бадилля та погоду, а й на місячний календар. Вважається, що правильно вибраний день допомагає бульбам довше залишатися міцними та здоровими. Крім того, існують дати, коли від викопування картоплі радять утриматися. Водночас варто пам’ятати, що на лежкість урожаю найбільше впливають погодні умови, ступінь стиглості бульб, правильне просушування та умови зберігання. Місячний календар є додатковим орієнтиром, а не науково доведеним чинником.

Як зрозуміти, що картопля вже достигла

Не варто поспішати зі збиранням урожаю. Якщо викопати картоплю занадто рано, її шкірка буде тонкою, через що бульби швидко псуватимуться під час зберігання.

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Основними ознаками стиглості є пожовтіння й висихання бадилля, щільна шкірка, яка не стирається пальцями, а також припинення росту бульб. Зазвичай картоплю починають викопувати через 90–110 днів після садіння, залежно від сорту.

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Сприятливі дні для викопування картоплі за місячним календарем

За місячним календарем найкраще збирати картоплю під час спадного місяця. Саме в цей період, за народними спостереженнями, бульби накопичують максимум поживних речовин і краще переносять тривале зберігання.

У серпні 2026 року сприятливими днями для викопування картоплі вважаються:

2–5 серпня;

7–11 серпня;

13–19 серпня;

21–27 серпня.

Саме в ці дні рекомендується збирати врожай, якщо дозволяє погода і картопля вже повністю достигла.

У які дні не варто копати картоплю

Прихильники місячного календаря радять уникати робіт у дні молодика, повні та затемнень. Вважається, що в цей час рослини є більш вразливими, а зібраний урожай може гірше зберігатися.

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Несприятливі дати у серпні 2026 року:

6 серпня — остання чверть;

12 серпня — молодик і сонячне затемнення;

28 серпня — повня та місячне затемнення.

Поширене твердження, що бульби, викопані саме в ці дні, обов’язково гнитимуть, не має наукового підтвердження. Насправді розвиток гнилей значно більше залежить від вологості ґрунту, механічних пошкоджень, інфекцій та умов зберігання.

Яка погода найкраще підходить для збирання врожаю

Найкраще викопувати картоплю у сухий сонячний день, коли температура повітря становить приблизно від +15 до +20 градусів. Якщо ґрунт надто мокрий після дощу, краще зачекати кілька днів, щоб земля підсохла.

Волога картопля значно частіше уражається грибковими захворюваннями, а також швидше починає загнивати під час зберігання.

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Як зробити так, щоб картопля не згнила взимку

Після викопування бульби необхідно просушити протягом кількох годин під навісом або в добре провітрюваному місці. Потім урожай слід перебрати, відкласти пошкоджені та хворі картоплини.

Для тривалого зберігання найкраще підходить темне приміщення з температурою від +2 до +4 градусів і вологістю близько 85–90%. Також бажано забезпечити гарну вентиляцію, щоб не накопичувався конденсат.

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