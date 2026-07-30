Полийте помідори цим продуктом із холодильника: врожай може приємно здивувати

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Натуральний йогурт може стати незвичайним, але корисним доповненням до догляду за томатами. За словами експертів, він сприяє розвитку корисних мікроорганізмів у ґрунті, допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини та може знизити ризик деяких захворювань.

Про це пише «Martha Stewart».

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Засновник компанії Rocky Mountain BioAg Брендон Т. Кайл пояснює, що йогурт не є добривом у звичному розумінні.

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«Якщо подумати, ґрунт і людський кишківник дуже схожі. Різниця лише в тому, що наш кишківник використовує мікроорганізми для травлення, а ґрунт — для кругообігу поживних речовин, необхідних рослинам», — пояснив експерт.

За його словами, натуральний йогурт працює як своєрідний пробіотик для ґрунту. Фахівець зазначає, що молочнокислі бактерії допомагають розкладати органічні речовини, роблять фосфор доступнішим для кореневої системи та підтримують розвиток корисної мікрофлори.

Крім того, продукт містить кальцій, який сприяє зміцненню клітинних стінок рослини та допомагає запобігти вершинній гнилі плодів.

Який йогурт можна використовувати

Експерти наголошують: підходить далеко не кожен йогурт. Потрібно використовувати лише натуральний несолодкий йогурт без ароматизаторів і фруктових добавок, який містить живі культури бактерій.

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«Уникайте йогуртів із цукром, фруктами чи штучними добавками. Цукор може приваблювати шкідників, сприяти розвитку грибків і порушити природний баланс ґрунту», — попереджає Кайл.

Фермер Ерік Ніусма радить перед будь-якими експериментами перевірити склад ґрунту. За його словами, надлишок кальцію або інших речовин також може негативно вплинути на розвиток рослин.

Кайл також рекомендує ніколи не виливати густий йогурт безпосередньо під рослину. Оптимальний варіант — розмішати 1–2 столові ложки натурального йогурту приблизно у 3,8 літра води та поливати землю навколо куща.

Найкраще робити це рано-вранці або ввечері, коли сонячне випромінювання не знищує корисні бактерії.

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Після поливу ґрунт бажано замульчувати, щоб довше зберегти вологу.

Яких помилок припускаються городники

Експерти застерігають від надмірного використання такої суміші. Якщо поливати томати занадто часто, ґрунт може стати надто кислим, що погіршить доступ кисню до коренів. Також не варто готувати розчин про запас.

Фахівці рекомендують використати його протягом 24–48 годин, інакше корисні властивості значно зменшаться. Вони наголошують, що йогурт не може повністю замінити комплексне підживлення томатів.

Його варто розглядати як допоміжний засіб для підтримки здорової мікрофлори ґрунту та покращення засвоєння поживних речовин, а не як універсальне добриво.

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